「將貢獻全部精力」　郭台銘稱無政黨包袱、燃燒自己照亮台灣

▲郭台銘主流民意大聯盟新竹場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘政治動作頻頻，被視為醞釀參選2024。郭今（27）日出席在野大聯盟舉辦「反貪腐、反暴政，827站出來」活動，新竹市議會議長許修睿、前衛生署長楊志良也應邀出席。郭台銘致詞表示，自己對台灣充滿感恩的心，「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣」。

郭台銘今下午出席「反貪腐、反暴政，827站出來」活動指出，新竹不只是台灣的新竹，更是世界的新竹，過去幾個世紀以來，人類經過很多技術進步與社會改革，但現在卻正在經歷社會劇烈轉變，比過去六個世紀還要劇烈，往後30年AI革命將會帶動面對全世界生活改變，隨著人工智慧崛起，人類角色、願景與成就等定義都在快速改變，而世界的大改變舊是新竹領軍的科技產業與半導體，應為新竹人感到驕傲。

郭台銘批民進黨政府一再挑釁，又不承認中華民國，民進黨總統參選人賴清德說可當作既定事實，「這就是一個借殼上市」，台灣要如何自保？除了軍備要備戰，但也絕對不會避戰。

談到產業未來，郭台銘則說，自己心上有一個很清楚的未來藍圖，AI人工智慧、AI智慧醫療是轉型目標，但不要因為有新的就忘了舊的，新竹半導體產業更是需要傾力守護與呵護，「這是我們手中既有的世界瑰寶。」

郭台銘強調，新竹是他熟悉的地方，也是他很多好朋友工作、創業的地方，在這裡有將近50年歷練，深知台灣各項產業優勢，也充分理解政府處理不到之處及細節，他有豐富國際視野，深知人工智慧新世代，台灣如何延續新竹驕傲，如何轉型成全世界一種的關鍵角色。

「面對產業升級種種課題，請問檯面上有誰有這樣的經驗與國際關係？」郭台銘直言，他沒有政黨包袱也沒有政治包袱，願意責無旁貸用畢生經驗，共同面對台灣關鍵轉型時刻。

此外，針對低收問題，郭台銘也說，台灣應對低收標準從現在1%提升到日本、韓國標準，並使憂鬱患者自殺、自殘青少年，每年獲得至少三次心理諮商，比照醫療貢獻獎，辦理心理諮商師社會工作獎，鼓勵優良人員。

郭台銘直言，要比照前總統馬英九政府早期，配合世界潮流將移轉稅逐步提高，營利所得稅一同，而薪資稅進一步調降，減少貧富差距，並關注青少年心理諮商，提供心理諮商社會福利資源，給各福利團體減少自殺、自傷，另邀請各界成立智囊團，解決社區缺藥問題，新冠肺炎造成不良事件訴諸無門，建立癌症病人求生之路，營造幸福國家。

最後，郭台銘表示，對台灣他充滿感恩的心，「沒有台灣就沒有郭台銘，我將燃燒自己照亮台灣，我將貢獻自己的全部精力，傾力投資於台灣和平、繁榮與青年，自己的國家自己救」，不分黨派一起下架推翻貪瀆無能的民進黨。

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