郭台銘演說台下高舉「侯定安邦」　曝不支持鄭正鈐原因　

▲郭台銘今天下午前往新竹市後站廣場參加主流民意大聯盟「反貪腐、反暴政，827站出來」活動。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午前往新竹市後站廣場參加主流民意大聯盟「反貪腐、反暴政，827站出來」活動，他發表演說時表示，自己沒有政黨或政治包袱，希望以自己多年的經驗與台灣共同應對當前關鍵的轉型。此外，現場主持人也問到郭台銘，是否會支持國民黨立委鄭正鈐？郭台銘則表示，不是自己不支持，而是國民黨不讓他支持，只要國民黨同意他全都會支持。

郭台銘說，新竹是學術研究的重要依據，同時擁有豐富的人文和環境資源，還是台灣的產業核心，是科技領域重要的走廊之一，而其中半導體產業更是全球推動力的他進一步闡述，因此「新竹已不僅僅是台灣的新竹，更是全球的新竹」。

▲▼舞台下旗海飄揚，其中「支持郭台銘選總統」與「侯定安邦」旗鼓相當。（圖／翻攝郭台銘臉書）

他也提到，當前世界正經歷著比過去數個世紀更為密切的轉變，包括人工智能革命在內，而新竹科學作為保衛大變革中的擁有者，將在擔當重要的半導體領軍角色。然而，在民進黨執政的情況下，卻未見相對應的產業發展藍圖，更未見蔡英文和賴清德的發展願景。郭台銘也以巴菲特持有台積電股票卻在短期內出售為例表示，巴菲特對台灣兩岸關係感到擔憂，進而轉投資日本產業。

「面對產業升級種種課題，請問檯面上有誰有這樣的經驗與國際關係？」他認為，自己擁有50多年的歷練，深知台灣各產業的優勢，並充分了解產業圈中政府難以掩蓋的細節，沒有政黨與政治包袱，願意責無旁貸用畢生經驗，共同面對台灣關鍵轉型時刻。

會場下旗海飄揚，其中還有民眾舉著侯友宜的宣傳標語「侯定安邦」，舞台背板有國民黨籍現任立委鄭正鈐的照片與名字，雖然主持人強調，今日出席是為了團結，而非支持特定人，但是當她問到郭台銘，是否願意支持鄭正鈐參選立委時，郭則表示，不是自己不支持國民黨候選人，而是國民黨不讓他支持，只要國民黨同意，我全部都支持。

今日一同出席站站台的還有新竹市議會議長許修瑞、副議長余邦彥、市議員鄭慶欽、市議員陳啟源以及前衛生署長楊志良，而鄭正鈐本人則未到現場。