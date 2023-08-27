兩個碩士孫都不想婚！　阿嬤放大招：先結的給500萬

▲桃園市慶祝祖父母節，期兒孫能體會祖父母們的愛與智慧，多予長輩們陪伴和關懷。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，今(27)日是祖父母節，中壢區美滿服務中心資深社工指出，在祖父母節前夕，收到不少老人家的請託。其中，一名擔任北部老人會的理事長抱怨，前妻往生多年後，他雖經美滿中心介紹，和一名退休女老師相識，展開密切交往並論及婚嫁，卻遭兒孫以女方學會計，唯恐阿公財產被算計反對！

還有，今年76歲的阿嬤帶著兩個孫子到美滿中心，氣急敗壞說，她原本清明就在墳前告訴老公，會在祭拜後帶孫子到美滿中心報名，沒料到兩個孫子竟開溜。這次她帶著兩名分別是83年和79年次，都是碩士學位，有正當工作，身高180以上的孫子到美滿中心，並拿出一本有800多萬定存的存摺，揚言要給先結婚的孫子500萬，後結婚給300萬。

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家住苗栗、今年83歲國營事業退休的陳先生告訴美滿中心，他有存款，月退俸5萬多，孩子也事業有成，他希望再找另一半，女方當然要大學畢業，有氣質，溫柔，談吐高雅，會打扮，更重要的是要和前妻一樣漂亮。

一名81歲的老婦將財產分給兩個兒子，如今眼睛白內障，卻嘆無人要付手術費！此外，還有不少老人抱怨兒孫不孝，直指外勞照顧不佳，零用錢不夠。美滿中心道：國人多半重視孝道，有百善孝為先觀念，然長輩也有愛的需求，希望被尊重，除了部定「祖父母節」外，為人子女是否有給予長輩真正貼心的服務和關心，相當重要。