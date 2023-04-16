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男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面　社工冷回一句

▲高學歷收入穩定公務男，女護理師拒交往

▲中壢區美滿服務中心「個別一對一」配對諮詢。（圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

男大當婚、女大當嫁，雖然不是現代社會的必然，不過不少適婚或晚婚男女，仍是希望找理想的另一半。今年33歲，在公立醫院上班的李姓護理師，參加中壢區美滿服務中心「個別一對一」配對，被安排與警大碩士畢業，月入超過9萬，在機場海關工作的公務員認識，兩人相談甚歡，護理師雖認為男方是結婚的好對象，但卻表示兩人不適合交往！

在中壢區美滿服務中心追問下，護理師說男方父母已經往生，家中的兄弟姊妹均住國外，以後也不會回台，所以只有男生一人，護理師在醫院中，看到不少獨居老人，生病時沒人照顧，孤伶伶一人，有人請了看護，但看護的照顧也不到位。

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中壢區美滿服務中心告訴護理師，海關工作的公務員將來老了有護理師老婆照顧很好啊，護理師卻希望美滿服務中心下次安排男方是人口多的家庭，雖然人多或許問題多，但至少有更多資源共享，她認為這才是理想對象。

家住台中市成功路的施姓婦人，帶著留美兒子到中壢美滿，施姓婦人強調她家住台中市成功路，在中正路邊，可以直通火車站的蛋黃區，希望找的女方也不要「一般家庭」。美滿服務中心安排一位政大畢業後留美，在自家公司擔任行政經理的女生，社工人員只告訴男方，女生是留美回台擔任行政職，男方也答應，但男方母親卻認為女生職務太低，要求換人。

事後得知女生是北部知名企業的獨生女，還是經理，男方母親改口希望再見面，社工人員冷冷告訴她，可能雙方無緣吧！她的現實，害兒子錯失良緣。

在傳統工廠擔任外務的陳姓男士，身高180，外表帥氣，他希望找女方如果是獨生女，加上家境不錯，他可以減少奮鬥八、九年，社工人員告訴他，有錢的千金也不好侍候；家住台北市中山北路的秘書，也是家扶基金會及世界展望會長期認養人，她秉持助人為樂，也相信找一個能窮苦奮鬥的年輕人一起努力成長是快樂的事，中壢美滿告訴她，窮苦的人不一定會努力奮鬥，力爭上游的人也不一定是窮人，希望她睜開眼，找到志同道合的另一半。

中壢美滿表示，婚姻有各種面向，不必太刻板化，事實上，有的人戀愛一個月就覺得對方是生命中那個不可或缺的人，立即有結婚的衝動，但有的人，愛情長跑了十年才選擇攜手共度人生，衝動結婚的夫妻有人牽手到白頭，在一起十年才結夫妻，卻因種種原因而離婚！

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