要向祖先交代！她押著公務員女兒到美滿中心：3個月內嫁出去

▲清明節不是逼婚日，長輩要適可而止。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節是掃墓、祭祖的大日子，也是對先祖聊表懷念、感恩的日子。桃園市中壢區美滿服務中心連日來接到不少家長帶著兒女前來，希望該中心能為未婚、晚婚的兒女找到另一半，明年清明節可以向祖先交代！資深社工認為，鼓勵兒女成家是好事，如果利用清明節拿過世祖先來逼婚或情緒勒索兒女婚事，相當不智。

家住新竹的張先生，帶著兩個公立大學碩士學歷的兒子，到美滿服務中心希望能做婚姻諮詢。張先生說，兩個兒子身高175以上，擔任收入超過兩百萬元的科技工程師，外表也堂堂正正，卻年過35仍不結婚，他要求孩子參加單身派對或是交友活動，卻一直無下文，他原本擔心兒子性取向，深談後，孩子矢口否認，表示只是工作忙，加上沒有發現理想對象。

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張先生嘆，清明節快到了，如果兩個兒子不結婚，他如何面對過世的父母親？還當著資深社工面前威脅兩個兒子，如果不參加愛情配對，他會死不瞑目。另外，一名在桃園武陵高中附近擁有豪宅的四家公司老董，帶這公司擔任副理的兒子，要求美滿中心給兒子「戀愛輔導」，老董認為兒子會做生意，但不會談戀愛，老董希望兒子找個女強人才能協助守住家業，並讓家業更大，要求美滿服務中心的「個別一對一」一定要協助過濾有女強人潛力的女生。

還有住彰化溪湖的楊姓農夫，認為兒子在鄉下不容易找老婆，希望找喜歡鄉村生活的女孩，否則做夢都聽到長輩的呼喚；一名寡居婦人希望為兩個女兒找對象，可以向亡夫交代；家住新北的張姓婦人當年招贅結婚，由於自己也只生一女，也希望有男生同意招贅，讓她可以向祖先交代；住在台中的母親「押著」在法院上班的女兒，希望美滿中心在三個月內將女兒嫁出去，否則無法向祖先交代。

美滿服務中心表示，清明祭祖追思，可以凝聚家族成員們的團結向心力，讓先人看見生者們過得幸福快樂，但如果長輩利用清明節情緒勒索兒女婚事，不但不必，也是不智。