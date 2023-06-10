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頻寄糾正函給女友...寫文章討論「約會該改進之處」　博士慘被分手

▲中壢區美滿服務中心指出，有不少適婚或超婚的未婚男女，雖期待早日終結單身，但卻難以如願！（示意圖／中壢美滿提供）

▲中壢美滿服務中心指出，不少適婚或超婚的未婚男女，期待早日終結單身，卻難如願！（示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣結婚數日漸下滑，成立38年的桃園市中壢區美滿服務中心指出，有不少適婚或超婚的未婚男女，雖期待早日終結單身，但卻難以如願，例如：一名人人稱羨的醫師開出條件，只要找到結婚對象，願意拿出100萬元，一半做公益捐給家扶中心或創世基金會，一半作為謝媒禮，但迄今仍於尋覓另一半中！

今年38歲留美博士的男教授，有房有車，外在條件好，中壢區美滿服務中心的「個別一對一」，安排一位34歲留美的女講師跟他認識，兩人一見鍾情，見面兩次後男教授就到女講師家，會見女方父母，由於教授憨厚斯文有禮，女方家長也很認可，之後雙方展開交往，每次約會回家後，教授就寫了長篇大論探討約會時發現的問題，還提出女講師要如何改變，彷如小學老師念經般說教。

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兩人認識一個月後，女講師每次習慣收到「糾正函」，更訝異的是認識剛滿一個月，就要求結婚，女講師認為太快了，教授竟然從醫學角度強調女方不能太晚結婚，高齡產婦對母子不好等，提議馬上結婚生小孩，還說女方年紀不小了！女講師受不了因而決定分手，教授還拜託社工人員出面勸女方嫁人，男生如此猴急，難怪他婚姻之路窒礙難行。

一名公立醫院29歲的護理師，正值青春年華，擔任公職的父親在女兒多次交友不成下，希望中壢區美滿服務中心能讓女兒早日「終結單身」，第一次安排一位高考及格公務員，護理師卻抱怨男方學歷好，會考試，卻是從未出過國的「短視」男生，她希望找到有國際觀的男生，護理師還表示，她喜歡出國自助旅行，今年11月還要去非洲一個月，社工人員擔心她的工作，護理師卻很有信心說，放心，護理師很容易找到工作。

中壢美滿接著安排一位清華大學碩士，經常在國外出差年收400多萬的科技工程師，見面後，工程師表示護理師客觀情況OK，雙方交流也不錯，但女方聽到男生畢業後進公司上班九年，至今從沒換工作，護理師說男生太死板啦，應該跳槽收入更多，而且說她已經換了四個工作，科技工程師認為女方工作不專注，即使其他條件不錯也敬謝不敏，護理師欣賞工程師卻枉然。

另外，一名留英的女碩士，開出男生身高185，國外博士、月收20萬；一名男經理，要求女生外表如女明星，英日語流利；一名年近四十的中年男士，每天有空就玩手遊，女生受不了他的電玩控，猶如鬼見愁；本身條件普普的男生，卻要求女方漂亮又有錢，讓人忍不住要問：憑甚麼？

中壢美滿服務中心說，男女婚後另一半會相陪幾十年，每天也會相處十幾小時，算是這輩子影響力最強的人，建議要認真找、好好磨合、互相學習一起前進，更要尋覓一個願意去愛、也認為對方值得自己的愛的人，尤其找的對象最好是彼此最懂對方的人，才會有幸福美滿的姻緣。

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