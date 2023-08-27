比基尼妹沾噁爛「黑黏油汙」　原因曝光！沙灘急拉警戒線除汙

記者賴文萱／高雄報導

旗津海水浴場昨（26）日驚現不明油汙，大批遊客戲水後全身沾染又黑又黏油汙氣炸。高市府海洋局今（27）日上午8時會同相關單位勘查，發現沙灘沾染油汙範圍達100公尺，而油汙源頭疑為先前沉沒高雄外海的天使輪。目前港務公司已責成海事工程公司於沙灘佈設警戒線，預計今下午2點會完成初步油汙清除。

▲旗津海水浴場昨漂不明黑色油汙，救生員勸導遊客離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員陳麗娜爆料，昨日在海水浴場舉辦下水穿救生衣宣導活動，卻陸續有民眾反應在沙灘踩到油汙，海裡玩水身體也被油汙沾染，非常不舒服。外縣市遊客對海水浴場出現油汙仍開放紛紛痛批，「太可惡了」、「高雄很爛」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

▲▼旗津漂噁爛「黑黏油汙」！疑沉沒天使輪害的，沙灘拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高市府海洋局今會同海保署、海巡署、港務公司及海事工程公司至旗津海水浴場沙灘，目前沙灘沾染油汙範圍大約為100公尺。市府表示，觀光局昨天在接獲通報後，立即由救生員沿著海岸線勸導遊客離開，並同步廣播。

港務公司今日（27）責成海事工程公司於現場佈設警戒線禁止遊客進入，並清除沾染油汙的沙子，預計今日下午2點會完成初步油汙清除。

▲海洋局會同海保署、海巡署、港務公司及海事工程公司至旗津海水浴場沙灘了解沾染油汙範圍。（圖／記者賴文萱翻攝）

海洋局局長張漢雄今日至現場了解後續除汙情形，並指示海洋局提供相關除汙應變資材，供港務公司及海事工程公司於緊急清況下可以隨時應變使用。

而這次旗津油汙來源疑為先前沉沒高雄外海的天使輪造成，有關天使輪貨櫃船抽油部分，目前已抽除量為420噸，海洋局及海保署於現場表示，請海事工程公司於海象條件許可下，儘速完成天使輪油料移除。

另外，天使輪沉船處有些許油汙，也已請港務公司責成海事工程公司確實圍堵並儘速清除。至於旗津沙灘上的油汙清除後，將由高雄港務分公司及市府觀光局加強派員巡查，以提供民眾乾淨的親水環境。