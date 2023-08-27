　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

油汙入侵旗津「玩水全身黑」　高市府挨轟處理慢...緊急回應了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜今（27）日早踢爆，旗津海水浴場出現不明油汙，昨有大批民眾下水玩到身體沾滿油汙，紛紛大罵「對高雄印象很差」。陳麗娜痛批市府處理速度慢，要求立刻查清楚油汙來源，對此，高市府回應，昨接獲通知就有救生員沿海岸線勸導遊客離開，另外，昨天海浪大，海水浴場插紅旗，並未開放遊客下水。

▲▼旗津驚現不明油汙，遊客全身沾滿黑又黏油汙。（圖／陳麗娜提供）

▲遊客旗津玩水全身沾滿又黑又黏油汙，洗腳氣炸：這樣還開放？（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜昨日在海水浴場舉辦下水穿救生衣宣導活動，昨天是周末，現場湧入大量戲水民眾，但下午3點起陸續有民眾反應在沙灘踩到油汙，海裡玩水身體也被油汙沾染，非常不舒服。

外縣市遊客對海水浴場出現油污仍開放、市府官員遲遲未到現場十分不滿，質疑「有這種東西（油汙）還叫人下去？」現場罵聲連連、國罵不斷，甚至痛批「太可惡了」、「高雄很爛」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

▲▼旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏，洗腳氣炸：這樣還開放？。（圖／陳麗娜提供）

▲▼旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏。（圖／陳麗娜提供）

▲▼旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏，洗腳氣炸：這樣還開放？。（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜指出，市府昨天反應只能用麻木不仁4個字形容，眼見情況越來越嚴重，她4點半通知觀光局、海洋局，質疑為何沒有立即隔離民眾下水？然而相關局處沒派人現場處理，直到5點半才廣播請民眾不要下水，但大多數民眾並沒有聽到，導致救生衣站一直到晚上7點都還在協助民眾處理油汙。

她痛批，海洋局攔不住油汙、也查不出油從哪裡來，觀光局「只管收錢，不管安全」，當現場一片罵聲，小朋友身上、臉上、腳上都有油汙，還照樣收錢賣票。

▲▼旗津漂噁爛「黑黏油汙」！疑沉沒天使輪害的，沙灘拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲救生員沿著海岸線勸導遊客離開，並同步廣播。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高市觀光局表示，昨在接獲通知後，立即由救生站人員進行現場實地了解，通報海洋局及1999，並由救生員沿著海岸線勸導遊客離開，並同步廣播，因為海岸線較長，致遊客離場時間拉長。

同時，觀光局也於現場提供民眾去油汙的清潔劑，清潔人員加班至晚上八時清理公廁及周邊設施。另外，針對議員批評觀光局「只管收錢、不管安全」，觀光局也鄭重澄清，旗津海水浴場為免費提供民眾休憩戲水的場域，昨天海浪大，旗津海浴場現場插紅旗並未開放遊客下水，遊客乃沿著岸邊踩水賞景。

港務公司則表示，天使輪左右舷第7艙繼續抽油中，抽油量已超過420噸，今日一早已與海保署、高雄府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘。初步了解，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。後續將請海歷公司派人持續巡檢，有發現油球立即檢拾。

ET快訊
陸客不爽核廢水排海　大量退團「拒遊日本」
行動電源爆炸！6網紅收益全捐出、掏錢退款
曾國城淚崩！　播出13年「最後錄影」全場噴淚
蘇拉達日本「強烈颱風」標準！　氣象廳預測路經曝
快訊／午後雨彈提早開炸！　12縣市大雨特報
快訊／美軍機墜毀！　機上載20名海軍陸戰隊員
快訊／簽唱會剩2小時　TRASH主唱辣妻生了！
比基尼妹沾噁爛「黑黏油汙」　原因曝光！沙灘急拉警戒線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

油汙入侵旗津「玩水全身黑」　高市府挨轟處理慢...緊急回應了

高雄彌陀漁港廂型車墜海！警消2hrs尋獲…駕駛送醫不治

拍女童摸鳥片邊喊「繼續」　掌鏡者竟是6歲男童

比基尼妹沾噁爛「黑黏油汙」　原因曝光！沙灘急拉警戒線除汙

普渡前出意外！新北工人搭棚架踩空　「後腦著地」急送醫

販毒還仿效外送平台！他搞「24hrs毒品外送」　全高雄都點得到

超商訂車沒付款證明　美籍男搭小黃拒付錢挨告詐欺

少年遭砂石車輾斷雙腳！怕媽擔心不敢哭　「地方活菩薩」幫籌15萬

3個月前遭轎車衝撞　台南桌遊館經營德州撲克被抄了

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

油汙入侵旗津「玩水全身黑」　高市府挨轟處理慢...緊急回應了

高雄彌陀漁港廂型車墜海！警消2hrs尋獲…駕駛送醫不治

拍女童摸鳥片邊喊「繼續」　掌鏡者竟是6歲男童

比基尼妹沾噁爛「黑黏油汙」　原因曝光！沙灘急拉警戒線除汙

普渡前出意外！新北工人搭棚架踩空　「後腦著地」急送醫

販毒還仿效外送平台！他搞「24hrs毒品外送」　全高雄都點得到

超商訂車沒付款證明　美籍男搭小黃拒付錢挨告詐欺

少年遭砂石車輾斷雙腳！怕媽擔心不敢哭　「地方活菩薩」幫籌15萬

3個月前遭轎車衝撞　台南桌遊館經營德州撲克被抄了

快訊／大雷雨來襲　台南市2區淹水警戒

蘇拉先轉一圈再往北衝　專家曝1關鍵決定登陸地「明天是關鍵」

陸客不爽福島核污水排海　退團拒遊日本「用腳投票」

「凶宅賣掉送雞排」　近千名網友搶卡位祭品文

拿錢幫尪創業！小姑寄生「領4萬不做事」　她想討回遭婆婆嗆：賞妳巴掌

又有台南活動史！北市北投區增1例本土登革熱　40多歲男發燒確診

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

網傳台南敬老卡每月600點補助搭乘計程車？　社會局：假資訊勿轉傳

金城武「討厭拍戲時看到動物」揭影視陋習！　捧著垂死鳥痛求奇蹟

台積電德設廠獲巨額補貼　競爭對手格芯揚言申訴

社會熱門新聞

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

7旬翁一周愛愛6次！　妻崩潰求離婚

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

情侶辦「全國巡迴雜交趴」　月賺10多萬

林口驚悚車禍　重機騎士搶救11小時不治

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

「一番賞」藏籤作弊！　揭萬年大樓店家手法

傳播妹眼神渙散！　包包搜出「神仙水」

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

暗夜獵殺！苗栗苑裡10流浪犬追逐咬死街貓

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

新北男推倒母親害她身亡！晚間被收押

更多熱門

相關新聞

旗津噁爛黑黏油汙　疑天使輪害的

旗津噁爛黑黏油汙　疑天使輪害的

旗津海水浴場昨（26）日驚現不明油汙，大批遊客戲水後全身沾染又黑又黏油汙氣炸。高市府海洋局今（27）日上午8時會同相關單位勘查，發現沙灘沾染油汙範圍達100公尺，而油汙源頭疑為先前沉沒高雄外海的天使輪。目前港務公司已責成海事工程公司於沙灘佈設警戒線，預計今下午2點會完成初步油汙清除。

旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏

旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏

不到200萬元買海景透天？　房仲曝區域特性：開太高「有行無市」

不到200萬元買海景透天？　房仲曝區域特性：開太高「有行無市」

旗津漁港男屍「鐵線綁磚頭」　不排除他殺

旗津漁港男屍「鐵線綁磚頭」　不排除他殺

即／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底

即／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底

關鍵字：

旗津漏油旗津海水浴場油汙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面