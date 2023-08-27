油汙入侵旗津「玩水全身黑」　高市府挨轟處理慢...緊急回應了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜今（27）日早踢爆，旗津海水浴場出現不明油汙，昨有大批民眾下水玩到身體沾滿油汙，紛紛大罵「對高雄印象很差」。陳麗娜痛批市府處理速度慢，要求立刻查清楚油汙來源，對此，高市府回應，昨接獲通知就有救生員沿海岸線勸導遊客離開，另外，昨天海浪大，海水浴場插紅旗，並未開放遊客下水。





▲遊客旗津玩水全身沾滿又黑又黏油汙，洗腳氣炸：這樣還開放？（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜昨日在海水浴場舉辦下水穿救生衣宣導活動，昨天是周末，現場湧入大量戲水民眾，但下午3點起陸續有民眾反應在沙灘踩到油汙，海裡玩水身體也被油汙沾染，非常不舒服。

外縣市遊客對海水浴場出現油污仍開放、市府官員遲遲未到現場十分不滿，質疑「有這種東西（油汙）還叫人下去？」現場罵聲連連、國罵不斷，甚至痛批「太可惡了」、「高雄很爛」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

▲▼旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏。（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜指出，市府昨天反應只能用麻木不仁4個字形容，眼見情況越來越嚴重，她4點半通知觀光局、海洋局，質疑為何沒有立即隔離民眾下水？然而相關局處沒派人現場處理，直到5點半才廣播請民眾不要下水，但大多數民眾並沒有聽到，導致救生衣站一直到晚上7點都還在協助民眾處理油汙。

她痛批，海洋局攔不住油汙、也查不出油從哪裡來，觀光局「只管收錢，不管安全」，當現場一片罵聲，小朋友身上、臉上、腳上都有油汙，還照樣收錢賣票。

▲救生員沿著海岸線勸導遊客離開，並同步廣播。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高市觀光局表示，昨在接獲通知後，立即由救生站人員進行現場實地了解，通報海洋局及1999，並由救生員沿著海岸線勸導遊客離開，並同步廣播，因為海岸線較長，致遊客離場時間拉長。

同時，觀光局也於現場提供民眾去油汙的清潔劑，清潔人員加班至晚上八時清理公廁及周邊設施。另外，針對議員批評觀光局「只管收錢、不管安全」，觀光局也鄭重澄清，旗津海水浴場為免費提供民眾休憩戲水的場域，昨天海浪大，旗津海浴場現場插紅旗並未開放遊客下水，遊客乃沿著岸邊踩水賞景。

港務公司則表示，天使輪左右舷第7艙繼續抽油中，抽油量已超過420噸，今日一早已與海保署、高雄府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘。初步了解，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。後續將請海歷公司派人持續巡檢，有發現油球立即檢拾。