3個月前遭轎車衝撞　台南桌遊館經營德州撲克被抄了

記者林東良／台南報導

台南市中西區民生路某桌遊館，以德州撲克等牌技號召經營，私下卻以籌碼兌換現金之賭博交易行為，市警二分局8月26日凌晨持搜索票，當場查獲黃姓等6名男賭客同桌賭博，並帶回黃姓店長、林姓女荷官、張姓男店員3人，查扣賭資15000元、籌碼1萬1千餘枚，價值達7億餘元，經通知黃姓負責人到案調查依法送辦。

▲台南市中西區民生路某桌遊館，以德州撲克等牌技運動為號召經營，私下卻有以籌碼兌換現金之賭博交易行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，該桌遊館今年5月份曾因股東債務糾紛，發生有莊姓男子開車衝撞毀損大門，二分局於4小時內迅速將莊嫌緝捕到案，並依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。但是對該場所掛羊頭賣狗肉之賭博行為，也立即成立專案小組積極深入追查。

經長時間縝密蒐證、鞏固具體事證，並曾於7月底申請搜索票來準備取締，但恰逢杜蘇芮颱風來襲攪局，風雨交加無客人光顧生意不佳而暫緩執行。但偵辦員警不氣餒，除續予監控並於8月25日再度聲請搜索票，於26日0時30分許執行搜索查緝，當場查獲黃姓等6名男姓賭客正同桌從事德州撲克之賭博行為，並有該店黃姓店長（33歲、北區人）、林姓女荷官（21歲、安平區）、張姓男店員（40歲、中西區人）3人在場，全數經警帶回調查，並查扣現場賭資15000元、賭具、點鈔機、監視器及兌換賭資之籌碼1萬1千餘枚價值達7億餘元，並通知黃姓負責人（男、37歲、安平區人）到案接受調查。

員警調查該桌遊館採會員制，並有提供檳榔、飲料來供客人使用，且可以現金來兌換同等籌碼（1：1）來從事各項牌技賭博遊戲，計有德州撲克、妞妞、三公、百家樂等各種玩法，每次下注輸贏後由荷官抽取5％抽頭金來營利。該場所也經員警多次臨檢，但也因以牌技競賽及籌碼作為掩護，未能當場查獲兌換賭資犯行。

全案調查後將黃姓負責人、黃姓店長、林姓荷官、張姓店員等4人依涉嫌營利賭博罪嫌移送地檢署偵辦；另黃姓賭客等6人依違反社會秩序維護法各裁罰9000元。