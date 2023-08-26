　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

▲福島第一核電廠,核廢水。（圖／CFP）

▲福島第一核電廠。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本排放核廢水入海引發中國大陸強烈不滿，大陸全國政協委員周小平稱要公開提案，將福島名稱修訂為「輻島」，並呼籲暫停中國旅客赴日旅行。目前，相關內容已被刪除。

據《聯合早報》報導，周小平25日在微信公眾號上公布提案內容，鑑於日本政府不顧國際社會勸阻「執意破壞人類賴以生存的全球海洋環境資源」，公然排放核廢水的「反人類罪行」，以及可能帶來的災難，提議中國政府在已有的基礎上追加對日本製裁。

周小平提議，只要日本不徹底停止排放核廢水，就暫停中國旅客赴日團體行和自由行，並從即日起將日本「福島」名稱修訂為日本「輻島」，以此將日本輻射汙染全球的罪行長期公之於眾、徹底釘上歷史的恥辱柱。

周小平在文章下方開放投票區，結果有約73萬網民贊成提案，1700網民不贊成，1200網民認為無所謂。目前，相關文章已被刪除。

資料顯示，42歲的周小平任天津市河西區政協常委、十四屆全國政協委員，曾在2014年被中共中央總書記習近平欽點為「正能量」作家。然而周小平言論激進，有關爭議從未少過，今年3月大陸兩會期間，還稱自己提案的「台灣分裂勢力黑名單」獲通過，並以臺灣副總統賴清德為例，鼓勵「將其擊斃，以做民族英雄」。

ET快訊
蘇拉「3地」登陸機率高！　第一擊襲4縣市
幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺
快訊／樂天洋投雷法　確定遭註銷
照顧母2年孝子成兇手！　見屍哀吐：後悔跟她吵架
快訊／「福島魚類」化驗結果出爐！
他故意「帶女友出國分手」！　導遊氣喊變態...結局神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

正妹高調曬「情趣玩具+小香蕉」　發文羞喊：謝謝長官的禮物

陸執法機關也爆貪腐　一天之內「6個內鬼」被查

陸救房市推出「認房不認貸」　分析：一線城市跟進機會大

80萬網紅被爆是渣男！直播喊「玩的就是拋妻棄子」　妻慘照曝

陸女「電梯內產子」把嬰兒丟垃圾桶　一臉淡定擦拭血跡

恆大申請「股票復牌」　暫解除退市風險

陸核能專家指福島核廢水「不可怕」　遭刪文封號

陸男開車險遭巨石砸中　3次驚險躲開自嘲：現實版死裡逃生

「中科院博士」被騙到緬甸！每天工作18小時　1年後終獲救

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

男友搭高鐵妹子偷買票跟上　一撇頭超驚喜：什麼意思？

陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

正妹高調曬「情趣玩具+小香蕉」　發文羞喊：謝謝長官的禮物

陸執法機關也爆貪腐　一天之內「6個內鬼」被查

陸救房市推出「認房不認貸」　分析：一線城市跟進機會大

80萬網紅被爆是渣男！直播喊「玩的就是拋妻棄子」　妻慘照曝

陸女「電梯內產子」把嬰兒丟垃圾桶　一臉淡定擦拭血跡

恆大申請「股票復牌」　暫解除退市風險

陸核能專家指福島核廢水「不可怕」　遭刪文封號

陸男開車險遭巨石砸中　3次驚險躲開自嘲：現實版死裡逃生

「中科院博士」被騙到緬甸！每天工作18小時　1年後終獲救

侯友宜廟口開講提4大農業政策　調高老農津貼、水利會還農民

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

快訊／國3南下28.5K小貨車「外側烏龜翻」　車上推土機也摔落地

憶起徐生明總教練　葉總分享「最難忘的小故事」

裝潢費花在哪最值得？他一肚子火「勸省錢」　超多屋主+1

陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

「Honey！屏東檸好萌」台中擺攤2天　產地直送超新鮮

正妹高調曬「情趣玩具+小香蕉」　發文羞喊：謝謝長官的禮物

雷法確定遭到除役　樂天洋投最終5選4

魏嘉瑩、溫妮《肯拼》比射箭 歡送PIZZALI送上感人驚喜

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

百萬網紅被賣到菲律賓！曝她超慘現況

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

台業者怒：兩岸觀光形同陌路

兩岸電競大賽　上海交大奪冠

台灣學生完成在大陸律所實習

10公分活蟲寄生他腦中！腦內啃食「活13年」

正妹高調曬「長官禮物」！滿滿情趣內衣與「小香蕉」

富翁被兒送精神院　警方證實：在醫院自殺亡

陸日料店急切割！壽司店遮「日本」二字

「中科院博士」被騙到緬甸　1年後終獲救

《中國好聲音》停播！　浙江衛視37字聲明曝光

80萬網紅被爆是渣男！喊「玩的就是拋妻棄子」

南航座艙長　傳摔落4公尺機艙

花3千萬造「牛郎織女」　遭譏又醜又貴

更多熱門

相關新聞

中國禁日本水產　俄提議：想增加出口

中國禁日本水產　俄提議：想增加出口

日本福島核廢水自24日開始排入海，中國隨即宣布全面暫停進口日本水產品，重創日本漁業，而俄羅斯卻在此刻表示，希望可以增加對中國的水產品出口。

核廢水排放後「福島魚類」化驗結果出爐！

核廢水排放後「福島魚類」化驗結果出爐！

渡邊雄太砍20分　納悶前排為何沒人坐

渡邊雄太砍20分　納悶前排為何沒人坐

陸專家指核廢水「不可怕」　遭刪文封號

陸專家指核廢水「不可怕」　遭刪文封號

水產禁輸中國！日本漁業首當其衝　魚價一夜暴跌2成

水產禁輸中國！日本漁業首當其衝　魚價一夜暴跌2成

關鍵字：

核廢水日本日本排放核廢水核污水周小平福島

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

騎士被左轉車撞倒！連輾2次身亡

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面