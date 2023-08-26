陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

▲福島第一核電廠。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本排放核廢水入海引發中國大陸強烈不滿，大陸全國政協委員周小平稱要公開提案，將福島名稱修訂為「輻島」，並呼籲暫停中國旅客赴日旅行。目前，相關內容已被刪除。

據《聯合早報》報導，周小平25日在微信公眾號上公布提案內容，鑑於日本政府不顧國際社會勸阻「執意破壞人類賴以生存的全球海洋環境資源」，公然排放核廢水的「反人類罪行」，以及可能帶來的災難，提議中國政府在已有的基礎上追加對日本製裁。

周小平提議，只要日本不徹底停止排放核廢水，就暫停中國旅客赴日團體行和自由行，並從即日起將日本「福島」名稱修訂為日本「輻島」，以此將日本輻射汙染全球的罪行長期公之於眾、徹底釘上歷史的恥辱柱。

周小平在文章下方開放投票區，結果有約73萬網民贊成提案，1700網民不贊成，1200網民認為無所謂。目前，相關文章已被刪除。

資料顯示，42歲的周小平任天津市河西區政協常委、十四屆全國政協委員，曾在2014年被中共中央總書記習近平欽點為「正能量」作家。然而周小平言論激進，有關爭議從未少過，今年3月大陸兩會期間，還稱自己提案的「台灣分裂勢力黑名單」獲通過，並以臺灣副總統賴清德為例，鼓勵「將其擊斃，以做民族英雄」。