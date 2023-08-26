中國人怕核廢水...出現「囤鹽潮」　官方祭警告：嚴查囤貨、抬價

▲中國民眾受到日本排放核廢水影響，竟開始搶購食鹽。（翻攝微博）



圖文／鏡週刊

日本福島第一核電廠的核廢水，24日正式排入大海，然而，這卻引起許多中國民眾食鹽搶購潮，電商及部分商都出現缺貨，對此，官方發聲明安定民心，大陸市場監管總局更表示會嚴格控管市場，嚴查囤積居奇。

微博上多個帳號分享，近日受到日本排放核廢水影響，許多中國民眾擔憂海鹽食用安全，一窩蜂湧入超市搶購食鹽。中國中鹽集團就發出聲明，「中鹽集團作為我國鹽行業唯一中央企業，保障食鹽市場供應和質量安全是我們的首要責任。」

▲中國中鹽集團發出聲明，強調食鹽貨量充足。（翻攝官網）



針對此次市場波動，中鹽表示，中國對食鹽實行定點生產管理，食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前中國的食鹽產品結構佔比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

面對這樣的情況，中國官方出手處理。合肥市市場監督管理局發布公告，目前食鹽生產和批發實行專營管理。各大商超食鹽銷售正常，貨源充足，完全能滿足市場供應，「請廣大市民無需搶購、無需囤鹽，避免不必要浪費。」

▲中國民眾瘦到日本排放核廢水影響，竟開始搶購食鹽。（翻攝新浪新聞微博）



食鹽經營者應當嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《中華人民共和國反壟斷法》等價格法律法規，自覺增強社會責任感，切實加強價格自律管理，自覺維護良好的價格秩序。不得相互串通，操縱市場價格；不得捏造散佈漲價信息、囤積居奇；不得哄抬價格、推動食鹽價格上漲。

另外，市場監管局將進一步加大市場價格監管，對未嚴格落實明碼標價制度、囤積居奇、串通漲價、哄抬價格等違法行為，將依法嚴處。

▼合肥市市場監督管理局發出公告，呼籲民眾不必囤貨。（翻攝官網）







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