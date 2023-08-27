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「一番賞」藏籤作弊！　揭萬年大樓店家手法

知名YT孫生拍片踢爆西門萬年大樓販售一番賞的店家有作弊藏牌的狀況。（圖／翻攝自反骨男孩YT）

▲知名YT孫生拍片踢爆西門萬年大樓販售一番賞的店家有作弊藏牌的狀況。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT 

知名YT孫生日前陪同友人前往北市西門萬年大樓，「包套」購買「一番賞」，當場抓包店家藏牌作弊，店員疑似為避免事態過大，還偷偷將籤牌「掉在」地上，偷天換日作法引發社會議論，本刊實際走訪萬年大樓、詢問業界人士，發現店家作弊不外乎「藏籤」「換套」等手法，若民眾要避免被坑，也有自保方法。

一番賞是一種來自日本的抽籤遊戲，一套約有66至80支籤，每支籤售價250元至470元，民眾只要花少少的錢買籤牌，就有機會將價值3000、4000元的熱門動漫公仔、娃娃及週邊商品抱回家，吸引不少人試手氣，但資深玩家指出，販售一番賞的店家作弊早已不是怪事，而且相當常見。

從事模型玩具2年多的店主阿皓受訪時表示，一番賞作弊情事在圈內早就見怪不怪，每半年一年就會聽到類似事件傳出。（圖／劉耿豪攝）

▲從事模型玩具2年多的店主阿皓受訪時表示，一番賞作弊情事在圈內早就見怪不怪，每半年一年就會聽到類似事件傳出。（圖／CTWANT提供）

玩家A先生指出，萬年大樓在圈內幾乎是公認的「黑店」，不時耳聞同樣的商品只要進入萬年，就硬生生比別人貴，而他也曾遇過店家在最後大獎仍未被抽走前，將剩餘的大獎籤重新放進一盒新的韱牌讓民眾抽，降低中獎率，俗稱為「換套」；有的店家為了避免大獎在第一時間就被客人抽走，則會預先將大獎籤拿出，這就是「藏籤」。

而此次出事的西門萬年大樓，有知情人士指出，該棟大樓內販售一番賞的店家其實是「共犯結構」，同行店家之間有群組作資訊分享，除約定好統一販售價格之外，也通過「對答案」方式來掌握當季大家所進一番賞的「大獎」到底在哪裡。

從事模型玩具2年多的店主阿皓也表示，一番賞作弊在圈內早就見怪不怪，每半年一年就會聽到有類似事件，因為對店家來說，最怕遇到的事就是客人手氣太好，一套80抽的一番賞才剛掛上去，大獎在10抽內就被抽走，讓整套一番賞直接「廢套」。

阿皓指出，每進一套一番賞的成本價格從1.6萬元至2萬元不等，若整套可以順利賣完以日版（公司貨）來說，其利潤約為6000至7000元；代理版（水貨）則為4000至5000元，若大獎瞬間就被抽走，以一間店若進2、30套一番賞計算，虧本金額至少為30萬元，就可以理解為何店家會藏籤增加一番賞的賣出率。

不過阿皓也坦言「如果店家真的要作弊還有很多種方式」，消費者在選購一番賞時通常是弱勢一方，但也有方法可以自保，首先，要避免走進黑店，除選擇值得信賴的店家外，也可以向店家要求要「數籤」；而要避免店家有混籤情形，也可以從序號來判別，「每一套一番賞都會有一個固定序號，只要出現2種以上序號，那就一定有混籤。」若發現籤數有異，最好轉身就走，避免被當肥羊宰。

店家最怕遇到客人手氣太好，如果一套一番賞剛開不到10抽，大獎就被抽走，會導致整套廢套。（圖／劉耿豪攝）

▲店家最怕遇到客人手氣太好，如果一套一番賞剛開不到10抽，大獎就被抽走，會導致整套廢套。（圖／CTWANT提供）

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