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被幸運之神找上！郵差救出貓咪後買彩券　竟中2千萬大獎

郵差上班救出貓咪後買彩券　竟中兩千多萬元大獎

▲郵差救出貓咪後買彩券竟中2千多萬。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國華盛頓州塔科馬（Tacoma）郵差瓦爾德赫（Joseph Waldherr），日前在路邊一處狹小的空間救出一隻貓咪，帶牠去超商買彩券，居然中了71萬7500美金（約新台幣2283萬元）大獎，讓他相當驚喜，事後決定飼養這隻帶來好運的貓咪，將牠取名為Peaches。

根據《UPI》報導，瓦爾德赫當天投遞郵件期間，雖有聽到貓咪叫聲，但卻找不到牠的蹤跡，到了隔天又於相同地點聽到熟悉的聲音，此時他才發現貓咪受困在路邊一處狹小的空間，立刻將牠救起放到上衣的口袋。

A Tacoma postal worker saved a kitten and won the lottery... in the same day!

KUOW Public Radio 發佈於 2023年8月25日 星期五

瓦爾德赫表示，能夠救到貓咪，讓他非常開心，也覺得自己很幸運，於是走進超商買了一張Hit 5彩券，結果他幾天後與妻子兌獎，發現中了71萬7500美金（約新台幣2283萬元）大獎。

事後瓦爾德赫認為，能被幸運之神眷顧，都是歸功於發現這隻貓咪，因此下定決心飼養，將牠取名為Peaches。另外，他去當地彩券總部領獎期間透露，將用獎金讓父母安享退休生活，餘額則會捐給慈善機構，「我和妻子擁有我們所需要的一切，只想幫助別人。」

Postal worker saves trapped kitten, wins $717,500 from state lottery. https://www.usatoday.com/story/money/2023/08/24/postal-worker-wins-lottery-after-saving-trapped-cat/70672331007/

Ruralinfo.net 發佈於 2023年8月25日 星期五

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