　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

12星座週運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

▲本周運勢最好的是牡羊座。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

時序即將進到9月，不少人都知道自己的運勢如何。星座專家Amanda透露，26日至下月1日間，運勢最好的是牡羊座，試著跳脫原有的思考模式，有機會找到突破切入點；再來是魔羯座，貴人運不錯，尤其當工作遇到瓶頸時，能夠幫助摩羯走出迷霧；第三名則是獅子座，符合現狀的微調可讓眾人驚艷。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對新的工作計畫，試著跳脫原有的思考模式，有機會找到切入點；感情方面，與其單純羨慕他人，不如認真思考若自己身邊有伴侶，能夠怎麼做讓感情更加緊密。投資需要保持靈活的應變，不理性的短期操作只會耗損掉原有利潤。健康部分，持續性的劇烈頭痛必須找出確切原因，才能夠對症下藥。

金牛座

有時過於前衛，無法得到同事或主管認同。感情方面，伴侶間的相處沒有什麼特殊情況，倒是對方的兄弟姐妹在背後閒言閒語。投資部分，欠缺專業知識的判斷，加上拖延個性，造成重大危機。健康部分，缺乏規律的運動，使體力大幅下降。

雙子座

想放假心情強烈，容易粗心大意犯下失誤。想脫單的雙子，當長輩或親戚要幫忙介紹，不妨當作認識新朋友。已經有對象的雙子，想送禮物給對方時，記得也要想到口袋深度，不要打腫臉充胖子。深夜時刻，就算在家中也要留意安全，避免踢傷或撞傷。

巨蟹座

認真努力得到老闆肯定，卻也引起同事忌妒，職場上人緣變得更加重要。興起成家的念頭，需要與戀人好好溝通。意外需要大筆的開銷，造成不小的經濟壓力。手腕保健需多加留意。

獅子座

對工作有新規劃，不用急著分享。聆聽伴侶沒說出口的情緒，有助感情甜蜜。只要能克制購買慾，不要整天掛在網路商城。情緒方面起伏較為劇烈，建議尋求專業人士協助。

處女座

新的工作企劃若錯估情況，可能會出現翻車危機。遇見心儀對象仍處於觀望及欣賞程度，不急進一步動作。獲知投資訊息時，不要衝動投入大筆金錢。想要透過節食瘦身，只能有短暫效果。

天秤座

忙碌工作暫時告一段落。下班與戀人相約晚餐，避免聊工作。經濟上的壓力需要理性消費。運動前要做好暖身，避免拉傷或扭傷。

天蠍座

工作遇到嚴峻挑戰，職場上各種流言蜚語滿天飛。巨大壓力影響睡眠品質。單身的天蠍在聚會活動中展現出迷人風采，有機會吸引桃花出現。透過網路購買商品時，需要確認賣家的可信度，避免遭詐騙。

射手座

想指點同事任何事務時務必三思而後行，關心下屬同時保持獨立空間。伴侶間若沒有共通興趣，會有一種漸行漸遠的疏離感。財務運用不能夠只看眼前，最好做出中長期的計畫。

摩羯座

職場貴人運不錯，。剛萌芽的戀情有火速進展。單身的摩羯有機會遇見積極示好的對象。理財方面，需要重新調整目前的消費習慣及投資。健康方面需留意皮膚與牙齒的問題。

水瓶座

預定計畫受大環境影響，需要暫時停頓。長輩對感情狀況關切成為負擔，需要婉轉但明確拒絕。有機會與好友出遊，徹底放鬆身，雖然花了大錢也值得。進出冷氣房頻繁，要小心中暑。

雙魚座

除了將份內工作做好，閒暇時間也留意產業相關動態與最新消息。卡在家人與戀人間，苦惱依舊存在。想要理財增進財富，想入手的商品滿滿，陷入矛盾循環。調整飲食習慣，規律運動，才能夠快速又瘦的健康。

延伸閱讀
柯佳嬿被動物園tag幫「馬來貘寶寶取名」　她留「3個字」網笑翻：姐別太幽默
蘇拉颱風不排除「海陸警齊發」⋯開學有望放颱風假　「射程前線4縣市」要戒備
不生小孩錯了嗎？人妻被婆婆逼寵別家小孩　她怒：干我屁事

ET快訊
快訊／新北男推倒母親「害她撞頭重傷亡」！晚間被收押
驚悚新視角曝！他闖紅燈撞飛重機男「為安撫3歲女兒」
解婕翎遭傳「私密片外流」！　本人親發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

報考哪種公務員CP值最高？過來人狂推一工作：月休17天

台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」　鄉民嘆：又漲價了

「小鋼炮」蘇拉結構紮實！恐成強颱貫穿南台　風雨最猛時段曝

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭：我也想漂漂亮亮的

寶特瓶出現3情況別再用　專家曝「這用法」加速細菌滋生

館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

2000件文物失竊、損壞　大英博物館長宣布辭職

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

報考哪種公務員CP值最高？過來人狂推一工作：月休17天

台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」　鄉民嘆：又漲價了

「小鋼炮」蘇拉結構紮實！恐成強颱貫穿南台　風雨最猛時段曝

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭：我也想漂漂亮亮的

寶特瓶出現3情況別再用　專家曝「這用法」加速細菌滋生

館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

「媽媽陪面試」比例變高　PTT風向反轉：詐騙太多帶媽媽比較安全

蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

被幸運之神找上！郵差救出貓咪後買彩券　竟中2千萬大獎

行政院拍板！砸1000億增資台電　電價10月不漲

大貨車急剎「10噸重H鋼樑衝出」　保時捷車頂扛住了！駕駛奇蹟逃生

快訊／新北男推倒母親「害她撞頭重傷亡」！晚間被收押

高雄市高楠公路「透天厝起火」　1樓門口被火光吞沒

全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

YouTuber魚乾出車禍！　高速公路「急煞遭追撞」車廂近全爛

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉恐成強颱貫穿南台！最新各國預估路徑曝

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

女大生做外送被譏「裝備仔」！一聽私訊大哭

館長被控拿969萬補助！直播翻出切結書

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

操爆iPhone「電池健康度剩2%」！全場炸鍋

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺

台灣月薪多少才是快樂甜蜜點　網：又漲價

更多熱門

相關新聞

郵差上班救貓咪後買彩券　竟中2千萬

郵差上班救貓咪後買彩券　竟中2千萬

美國華盛頓州塔科馬（Tacoma）郵差瓦爾德赫（Joseph Waldherr），日前在路邊一處狹小的空間救出一隻貓咪，帶牠去超商買彩券，居然中了71萬7500美金（約新台幣2283萬元）大獎，讓他相當驚喜，事後決定飼養這隻帶來好運的貓咪，將牠取名為Peaches。

行政院增資台電1000億　10月不漲電價

行政院增資台電1000億　10月不漲電價

碧桂園30歲會計「挪用2億」用途傻眼

碧桂園30歲會計「挪用2億」用途傻眼

啦啦隊「娜美女孩」星岑前職業嚇翻人

啦啦隊「娜美女孩」星岑前職業嚇翻人

命理師示警：頂樓煞氣重！　「3種大樓」沒事不要上去

命理師示警：頂樓煞氣重！　「3種大樓」沒事不要上去

關鍵字：

周刊王星座運勢星座

讀者迴響

熱門新聞

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

23歲男散心遭撞飛2樓高慘死！他闖紅燈原因曝

蘇拉恐成強颱貫穿南台！最新各國預估路徑曝

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

T1鳥總許智超約會前女籃球員　畫面曝光

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

佳娜公佈寶寶性別！　祖雄一看結果：爸爸對不起妳

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

22歲退伍士兵「徒步環島」登上外媒

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

更多

最夯影音

更多
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲
瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面