12星座周運出爐！牡羊奪冠、摩羯有貴人　巨蟹恐被同事忌妒

▲本周運勢最好的是牡羊座。（示意圖／PIXABAY）



圖文／CTWANT

時序即將進到9月，不少人都知道自己的運勢如何。星座專家Amanda透露，26日至下月1日間，運勢最好的是牡羊座，試著跳脫原有的思考模式，有機會找到突破切入點；再來是魔羯座，貴人運不錯，尤其當工作遇到瓶頸時，能夠幫助摩羯走出迷霧；第三名則是獅子座，符合現狀的微調可讓眾人驚艷。

牡羊座

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面對新的工作計畫，試著跳脫原有的思考模式，有機會找到切入點；感情方面，與其單純羨慕他人，不如認真思考若自己身邊有伴侶，能夠怎麼做讓感情更加緊密。投資需要保持靈活的應變，不理性的短期操作只會耗損掉原有利潤。健康部分，持續性的劇烈頭痛必須找出確切原因，才能夠對症下藥。

金牛座

有時過於前衛，無法得到同事或主管認同。感情方面，伴侶間的相處沒有什麼特殊情況，倒是對方的兄弟姐妹在背後閒言閒語。投資部分，欠缺專業知識的判斷，加上拖延個性，造成重大危機。健康部分，缺乏規律的運動，使體力大幅下降。

雙子座

想放假心情強烈，容易粗心大意犯下失誤。想脫單的雙子，當長輩或親戚要幫忙介紹，不妨當作認識新朋友。已經有對象的雙子，想送禮物給對方時，記得也要想到口袋深度，不要打腫臉充胖子。深夜時刻，就算在家中也要留意安全，避免踢傷或撞傷。

巨蟹座

認真努力得到老闆肯定，卻也引起同事忌妒，職場上人緣變得更加重要。興起成家的念頭，需要與戀人好好溝通。意外需要大筆的開銷，造成不小的經濟壓力。手腕保健需多加留意。

獅子座

對工作有新規劃，不用急著分享。聆聽伴侶沒說出口的情緒，有助感情甜蜜。只要能克制購買慾，不要整天掛在網路商城。情緒方面起伏較為劇烈，建議尋求專業人士協助。

處女座

新的工作企劃若錯估情況，可能會出現翻車危機。遇見心儀對象仍處於觀望及欣賞程度，不急進一步動作。獲知投資訊息時，不要衝動投入大筆金錢。想要透過節食瘦身，只能有短暫效果。

天秤座

忙碌工作暫時告一段落。下班與戀人相約晚餐，避免聊工作。經濟上的壓力需要理性消費。運動前要做好暖身，避免拉傷或扭傷。

天蠍座

工作遇到嚴峻挑戰，職場上各種流言蜚語滿天飛。巨大壓力影響睡眠品質。單身的天蠍在聚會活動中展現出迷人風采，有機會吸引桃花出現。透過網路購買商品時，需要確認賣家的可信度，避免遭詐騙。

射手座

想指點同事任何事務時務必三思而後行，關心下屬同時保持獨立空間。伴侶間若沒有共通興趣，會有一種漸行漸遠的疏離感。財務運用不能夠只看眼前，最好做出中長期的計畫。

摩羯座

職場貴人運不錯，。剛萌芽的戀情有火速進展。單身的摩羯有機會遇見積極示好的對象。理財方面，需要重新調整目前的消費習慣及投資。健康方面需留意皮膚與牙齒的問題。

水瓶座

預定計畫受大環境影響，需要暫時停頓。長輩對感情狀況關切成為負擔，需要婉轉但明確拒絕。有機會與好友出遊，徹底放鬆身，雖然花了大錢也值得。進出冷氣房頻繁，要小心中暑。

雙魚座

除了將份內工作做好，閒暇時間也留意產業相關動態與最新消息。卡在家人與戀人間，苦惱依舊存在。想要理財增進財富，想入手的商品滿滿，陷入矛盾循環。調整飲食習慣，規律運動，才能夠快速又瘦的健康。

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