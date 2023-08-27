行政院拍板！砸1000億增資台電　電價10月不漲

▲行政院24日拍板經濟部以公務預算挹注台電1000億元。（圖／CTWANT提供）



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台電預估去年至今年底累計虧損超過4000億元，面臨破產危機。行政院周四（24日）拍板明年度中央政府總預算案，經濟部將公務預算「經濟發展支出」的4342億元中，編列近四分之一，即1000億元用以挹注台電，台電資本額將擴大至5800億元。

國際燃料價格居高不下，致使台電去年大虧2675億元，經濟部今年已增資1500億元，疫後特別預算也補貼電價500億元，但台電上半年仍出現1230億元虧損，估算去年和今年加總累虧4675億元，接近台電資本額4800億元，恐瀕臨破產。為持續爭取增資，台電去年底股東臨時會已將額定資本額增加至6000億元。

雖然今年4月起電價平均調漲11%，可望減緩台電6虧損，但仍不足以彌補缺口。外界擔心台電如果破產，全民恐要幫忙買單。對此，經濟部將在9月召開電價費率審議會，決定10月後電價，台電也在6月股東會表態，10月將提報電價續漲方案。不過，行政院長陳建仁7月在立法院答詢時表示，評估下半年應該不會再漲電價。

行政院已拍板經濟部以公務預算挹注台電1000億元，台電資本額將擴大至5800億元。此外，台電原預計發行500億元的特別股，但公股行庫認股意願低落。知情人士指出，特別股仍在解決台電財務的考量之中，但「不輕易去處理」，如果國際燃料成本增加很多，台電的財務狀況非常危急才會發行。

台電原先希望千億元能夠直接打掉虧損，但主計總處認為直接讓台電打掉虧損，恐遭外界批評政府補貼電價，只好讓台電股本繼續擴大。為填補虧損缺口，政院曾討論由國發基金挹注台電200億元，但主計總處主計長朱澤民強烈反對，認為國發基金設立目的是扶植新創產業，促進經濟轉型及國家發展，而非彌平虧損。

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