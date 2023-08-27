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傳播妹眼神渙散！　包包搜出「神仙水」

保安大隊日前於大同區路檢時，攔停一輛計程車，並發現後座女乘客眼神渙散，果然在其包包裡搜出大量毒品。(圖／翻攝畫面)

▲保安大隊日前於大同區路檢時，攔停一輛計程車，並發現後座女乘客眼神渙散，果然在其包包裡搜出大量毒品。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北市保安大隊日前於大同區執行路檢勤務，攔停一輛計程車，竟發現後座34的黃姓女乘客謊報身分，當場進一步對黃女盤查，果然在其身上查獲大量毒品，包含安非他命、K他命、毒咖啡包與神仙水，當場將黃女逮捕送辦。

據悉，34歲的黃女為傳播妹，當天搭上計程車欲找朋友，卻在行經大同區因眼神渙散，而遭到路檢的保大員警攔停。黃女見警方盤查身分，其先是謊報姊姊的身分證，但當下就遭到警方戳破，並要求黃女下車接受盤檢，黃女也坦承身上攜帶違禁品，警方在其隨身包包裡當場查獲毒咖啡包等。

不料警方後續也在黃女的隨身行李廂發現更多毒品，總計查獲安非他命4包(3公克)、愷他命2包(3公克)及含搖頭丸成分印有「懦夫救星」包裝之咖啡包共10包(38公克)、安非他命成分哈密瓜藥錠7顆及2瓶含第二級毒品搖頭丸成分GHB「神仙水」(390公克)。全案後續也依違反《毒品危害防制條例》將黃女移送地檢署偵辦。

保安大隊表示，此次在黃女身上所查獲的神仙水，坊間訛傳神仙水具有提升性慾、興奮感等功效，又稱液態搖頭丸，實際為第二級毒品，作用為中樞神經抑制劑，是一種無色無味的透明液體或粉狀，可溶於水或飲料中服用後將導致暈眩、昏迷，常被歹徒當作「約會非禮」、「偷拍攝影」或「控制行動」等非法用途。

保安大隊呼籲，所謂防人之心不可無，青少年朋友，不要涉足不當場所，離開視線的飲料也千萬不要喝，如發現自身有頭暈、嘔吐等不適狀況，應盡速離開現場並打電話求救，警方將持續加強查緝毒品案件，貫徹政府「反毒」的決心。

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