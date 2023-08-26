碧桂園30歲會計「挪用公款2億元」　用途令人太傻眼

▲碧桂園是中國地產開發商龍頭企業之一。（圖／百度）



圖文／CTWANT

中國房地產開發商龍頭企業碧桂園無法支付美元債券票息，被外界認為可能是下一個恒大，近日也爆出許多負面消息。其中，一名會計竟藉職位之便，盜用公款超過人民幣4800萬元，折合台幣超過2億元！而這些不法所得的用途也令人相當傻眼。

綜合中國媒體報導，「中國裁判文書網」近日有一則碧桂園相關案例，是一名財務部1994年出生、年僅27歲的李姓員工，利用公司系統的漏洞來挪用公款，金額高達人民幣4800多萬元。

據判決書內容，李姓員工擔任碧桂園旗下珠海碧優管理諮詢服務公司濟南大區的出納會計，為為山東泰安碧桂園提供財務核算服務。

但是他卻挪用公款，將「泰安市碧桂園、碧桂園地產集團有限公司」兩個賬戶資金4800多萬元，轉進自己名下的帳戶。他並利用不法手段取得了4個「U盾」（USBKey），開始乾坤大挪移。

至於這大筆金錢，李姓員工已經光光光了，據他所述光是在網路上「打賞主播」就花了超過人民幣2303萬元（約台幣1億元），打遊戲充值花了人民幣1511萬元（約台幣6597萬元），剩下1000多萬元花在娛樂消費、借錢給別人等等。

▼李姓會計挪用公款，近日遭到判刑。（圖／百度）



據瞭解，這名李姓員工因為負責超過20個碧桂園園旗下項目公司的資金結算工作，總計117個賬戶，才得以登入企業管理系統。據他所述，主管在審查他的工作報告時，只看「截圖」，所以他都是用修圖通過這一關，從來沒被發現過，最後碧桂園還是在銀行的提醒下，才發現他的不法行為，最終李姓員工被判處有期徒刑12年。

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