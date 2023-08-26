啦啦隊「娜美女孩」星岑反差太大　入行前職業嚇翻眾人

▲「星岑」陳嘉玟在啦啦隊擁有「娜美女孩」之稱。（圖／好勢媒體提供）



圖文／CTWANT

在啦啦隊擁有「娜美女孩」之稱的「星岑」陳嘉玟，近來在啦啦隊聚會中，跟大家聊到入行前的工作，星岑也大方說出自己過去的工作，讓眾人驚呼：「哇賽！反差也太大。」其實在當球隊啦啦隊之前，星岑是聯合醫院的「職場輔導員」，曾照顧精障者一段時間，她表示起因是想要作息正常，這份工作是朝九晚五，面試官希望有餐飲背景的人來學護理，覺得很符合自己，在朋友介紹之下就來應徵。

星岑說職場輔導員這份工作最困難的就是要觀察所有學員們的行為有無異狀，而且要非常有耐心，「因為每個人狀況都不同，像有些有強迫症會一直重複問一樣的事、說一樣的話，或一直打電話，在無視或沒注意到他們的異狀時，都可能導致他們發病，還會比原本更嚴重，所以我們的角色無比重要。」

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而分享到其中一個案例時，星岑一下就紅了眼眶，「當時因為我身體狀況出了些狀況所以必須離職，這些學員們集體寫了卡片送我，希望我把身體養好再回去上班，雖然只是小小的卡片，但對我而言卻是無比窩心，他們真的很可愛，在我眼中我不認為他們是別人口中的神經病。」

▲星岑相當熱愛籃球。（圖／好勢媒體提供）



直到現在，即使工作忙碌，但只要有空下來的時間能安排，星岑都還是會回去看看大家，她認真的想告訴大家：「我覺得他們並不可怕，反而很可愛也很窩心，可能我之前顧的是『日間留院』，他們也是有分輕微中度重症，嚴重的在急性病房裡，那種會需要特別照護，但基本上我們生活中也不太會遇到，通常遇到的都是輕度中度，他們跟一般人沒什麼兩樣，就是不太能承受壓力，更需要大家多陪伴多關懷，這跟現在日常生活中的我們一樣，都需要給他人多一點的關懷。」

現在的星岑有了跟過去不同的舞台，她不只熱愛跳舞，也熱愛籃球，更是一個超級運動狂人，她平均一週至少五天都是早上六點起床運動，她還說自己從小就想加入女籃，沒有女籃就加入了躲避球隊、巧固球隊。除了一直想圓自己運動員的夢想，也想從事更多運動相關的工作，她表示：「運動會讓我非常開心。」想努力突破運動主持這塊發展的星岑，更把《全明星運動會》當成一個目標，希望有機會可以參與。此外，她近期也在認真經營YT，跟大家分享更多日常的自己。

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