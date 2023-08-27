快訊／新北男推倒母親「害她撞頭重傷亡」！晚間被收押

▲黃姓男子將媽媽推倒，導致媽媽傷重身亡。（圖／記者戴上容攝）



記者戴上容、柯振中／新北報導

新北市新莊區25日發生人倫悲劇，40歲黃姓男子將母親推倒，導致母親後腦倒地，最終傷重不治，黃男也被依照傷害致死罪送辦。檢方複訊後認為，黃男涉犯傷害致死罪罪嫌重大，且爭執過程仍有疑點待釐清，晚間向新北地院聲押獲准。

檢警調查，黃男與38歲的弟弟、64歲母親一銅柱在新莊一處住宅，因為母親2年前中風，被迫離開職場，因此由兩兄弟輪番照顧生活起居。

黃男近期因為情緒不穩住院，24日才剛出院，沒想到25日因為「早餐吃什麼」與母親起了爭執，聽見母親回應「不想吃」以後，氣得毆打、推母親，導致母親向後仰倒、撞到了玻璃門，當場暈了過去。

▼黃男推倒母親，導致母親頭部撞上玻璃門，最終傷重不治。（圖／記者戴上容翻攝）



黃男動手以後，將母親扶到床上休息，待在旁邊一個小時，確認沒什麼問題，於是外出上班。沒想到黃男的弟弟回家，發現母親躺在床上哀號，且後腦杓流血，詢問剛回家的哥哥才知2人中午曾經發生衝突，嚇得立刻打電話報警，遺憾的是母親仍舊傷重不治身亡。

警方調查後，將黃男依照傷害致死罪送辦。檢方26日晚間複訊後認為，黃男涉犯傷害致死罪，罪嫌重大，且爭執過程中有疑點待釐清，因此向新北地院聲請羈押，法院也裁准收押。