照顧中風媽2年！1句「不吃早餐」惹怒他　孝兒推母撞頭不治

▲▼照顧中風母2年，媽一句「不吃早餐」惹怒他！兒推母撞頭傷重亡 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北新莊40歲黃男照顧中風2年多的母親，25日他與母親因「不想吃早餐」起口角，失控推母親，母親後腦倒地，黃男獨留母親在家，中午時外出。黃男弟弟下午5時許返家，見母親在床上哀緊急送醫，母親晚間近7時許傷重不治。警獲報循線逮捕黃嫌，訊後依傷害致死罪送辦，今天下午檢警進行相驗釐清死因。

據了解，40歲黃男從事服務業，是家中長子，另有一個38歲弟弟，3人同住在新莊民本街民宅中。黃氏兄弟倆，年幼時父親就因病離世，兩兄弟由64歲母親扶養長大。2年前黃母中風，被迫離開醫院清潔工作，由兩兄弟流輪照顧黃母生活所需。

而黃男近來情緒變得焦躁易怒，常因瑣事與母爭吵。今年7月起黃男情緒不穩，24日才剛出院，昨25日問母親「要吃甚麼早餐」，母親回「不想吃」，兩人大吵一架，黃男一時情緒失控，揮掌打母頭部，還動手推母一把，導致黃母重心不穩往後仰倒，後腦勺撞擊玻璃門昏倒。

爭吵後，黃男扶起母親到臥房床上休息，並在旁約1個小時，確認沒有異樣後，在中午時外出上班。昨天傍晚近6時許，黃男38歲弟弟返家，見家中玻璃門碎裂，又聽到母親在床上哀嚎，衝進房一看，驚見母親後腦流血，沒多久黃男回家，弟詢問才知兩人早上衝突，趕緊打電話通報119協助送醫。

救護人員獲報趕抵，檢視黃母後腦撕裂瘀傷、左眼紅腫、兩腳、兩手肢體擦挫傷，緊急送醫急救一個小時，仍因傷重宣告不治。昨25日晚間，警方在醫院帶回黃男返回派出所偵辦，黃男坦承上午情緒失控動手推母，導致她跌倒後腦撞傷，警訊後依傷害致死罪嫌送辦，今天下午2點半檢警將相驗釐清相關疑點及確切死因。