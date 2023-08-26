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大陸 大陸焦點 特派現場

陸核能專家指福島核廢水「不可怕」　遭刪文封號

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

▲日本福島核廢水排放畫面。（圖／東京電力公司）

文／中央社

日本昨天啟動排放核處理水入海，引發中國民眾恐慌。旅居荷蘭的中國核能專家李建芒昨天在微博發文引述多項科學數據，指福島排放的核廢水不值得擔憂，但不到3小時就遭刪文封號。

公開資料顯示，59歲的李劍芒出生於吉林省長春市，12歲考上中國科技大學首期少年班，是資優學生。1983年自中科大畢業後，進入中國原子能研究院工作8年，其後在荷蘭能源研究中心核能部工作5年，並定居荷蘭。他因為敢言，在中國社群迭遭刪文封號，自稱已遭微博刪除346個帳號。

李劍芒昨天在微博發文指出，福島廢水是經過過濾後排放的，把除了氚以外的放射性物質過濾出去。福島廢水目前儲存的全部氚當量是不到900Tbq（貝克），按照30年等量排放，每年排入大海的當量是不到30Tbq。

他指出，世界上每年氚排放最大的是法國的拉阿格區（La Hague）核廢料處理基地，每年向英吉利海峽排放的氚當量是11400Tbq，比福島排放量大近400倍。即使比法國小很多的中國大亞灣核電站，中國國家核安全局設定的排放上限是225Tbq，也比福島排放高8倍。因此福島氚年排放總量「不值得擔憂」。

李劍芒並指出，福島廢水稀釋到每公升1500bq（貝克勒爾）。而日本飲用水國家安全標準是60000bq。也就是說，福島廢水要稀釋到日本飲用水的1/40再向大海排放。

他強調，很多讀者對日本人的可信度不放心，但不用信任日本人，只需要信任聯合國國際原子能總署（IAEA）。

李劍芒指出，IAEA專門為了監督福島排放成立了一個特別觀察團。團員裡面除了其它國家專家，特意包括一名中國專家和一名韓國專家。這兩個國家的專家是絕不會允許日本政府蒙混過關的搞任何欺騙。

他最後強調，在排放前，IAEA已經從廢水中取樣送往各個國家實驗室進行獨立測試。測試結果就放在IAEA官網，不放心的讀者可以去查找閱讀。

網路截圖顯示，李劍芒發文後，迅速獲得200萬人次閱讀，1.2萬人按讚，但不到3小時就因為被投訴違規遭刪文封號。

對此，許多大陸網友今天在微博相關討論串感嘆現在是「只講立場，不講科學」，不讓人講真話；質疑如果是俄羅斯排放，政府就不會反對。但也有一些網紅扒出李劍芒過去的言論，直指他是「漢奸」，不值一信。

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