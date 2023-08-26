寶特瓶出現3情況別再用　專家曝「這用法」加速細菌滋生

▲對於寶特瓶是否可以重複使用，營養師做出分析。（圖／翻攝自pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

有些人會把隨手可得的寶特瓶，當作水壺一樣重複使用，營養師陳嫚羚對此分析表示，一般常溫下重複使用，即使含有微量化學物質，不至於造成危害，但若已變形、變色，或經過高溫接觸，就不建議重複使用。

陳嫚羚在臉書上發文表示，製造寶特瓶的材質為「聚乙烯對苯二甲酸酯」也就是PET，特性是硬度韌性佳、質輕、不揮發、耐酸鹼，耐熱60-85℃，一般常溫正常情況下重複使用，即使含有微量化學物質，也不至於造成危害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳嫚羚指出，但寶特瓶若已經變形、變色，或經過高溫接觸，例如:，盛裝大於60℃熱水、久置於炎熱的車內或車廂，雖然以現有的研究發現，不會有立即性的危害，但還是不建議再做使用。

陳嫚羚進一步分析，寶特瓶重複使用的一律，一旦接觸過口腔，瓶口就容易因為口水殘留滋生細菌，特別是盛裝含糖飲料、豆漿、乳製品或植物奶等含營養成分的內容物，更容易加速細菌繁殖，增加食安風險。

陳嫚羚提到，而且寶特瓶瓶口窄小，不容易清洗乾淨，尤其是盛裝茶或咖啡等易染色的內容物，更容易產生難以清洗的沉澱物，隱藏細菌。

陳嫚羚還說，使用刷具清洗，若造成塑膠表面產生刮痕，容易增加化學物質溶出風險。