陸執法機關也爆貪腐　一天之內「6個內鬼」被查

▲大陸再有官員被調查。（示意圖／路透社）

文／中央社

中國新京報25日報導，中央紀委國家監委網站一天之內公布8名省管幹部接受審查調查，6人均是在職或曾在紀檢監察機關任職，涵蓋各個層級。

報導說，被查的紀檢監察幹部包括海南省委巡視組前副組長吳杰，廣東省委第二巡視組組長蘇全貴，江蘇省常州市委前常委、市紀委前書記沈斌。

還有河南省許昌市紀委前書記、市監委前主任羅軍，山西省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組組長、省民政廳黨組成員賈慕權，河北省監察廳駐省地質礦產勘查開發局監察專員、河北省地質礦產勘查開發局黨組成員賀喜。

上述6人均是「60後」，4人在任上落馬，2人是退休後被查，海南省委巡視組前副組長吳杰是這次宣布被查的唯一女性，她於今年7月剛剛退休。

不僅如此，新京報彙整發現，今年還有多名省級黨委巡視組組長落馬或給予處分，他們違法違紀的犯行包括，藉職務晉升、工程承攬、案件辦理等方面為他人謀取利益。

也有人藉由民營企業主跑官要官，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規干預和插手司法活動；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件。

中央紀委國家監委7月24日通報，今年上半年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況顯示，全國紀檢監察系統共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映逾2萬200件次。

同時處置涉及紀檢監察幹部問題線索1萬8700餘件，談話函詢紀檢監察幹部6647人次，立案紀檢監察幹部2482人，處分1647人，移送司法機關73人，各項數據皆比去年同期驟增。