中共二十大後首位正部級貪官落馬　董雲虎被抓前兩天還在座談交流

▲中共二十大後首位落馬的正部級官員董雲虎。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者魏有德／綜合報導

上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎昨（12）日晚間傳出因涉嫌嚴重違紀違法，正接受大陸中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為中共二十大後，首位「正部級」高官落馬。據悉，董雲虎在接受調查前幾日仍依如往常的參與工作，其中，10日還前往上海社科院調研並與專家學者座談交流。

▲上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎。（圖／CFP）

《閩南網》報導，7月12日晚，上海市委常委會舉行會議後，市人大常委會黨組、市政府黨組、市政協黨組分別召開會議，傳達中央對董雲虎涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定，一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。

公開資訊顯示，董雲虎為1962年12月生，現年61歲，曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長等職。董雲虎在2015年任上海市委常委、宣傳部長，2018年任上海市政協主席、黨組書記，直至2023年1月，任上海市人大常委會黨組書記、主任。

董雲虎在接受調查前，仍在工作崗位上參與多項活動，其中，他在6日主持上海市人大常委會黨組理論學習中心組學習會，7日赴楊浦區五角場街道參加代表聯繫社區活動，強調要聽取基層一線最真實的聲音，重視最實際的問題，此外，他最後公開露面是在10日前往上海社科院與專家學者座談交流。