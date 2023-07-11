士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

▲士林地檢署檢察長顏迺偉參加由法務部主辦的「企業誠信座談會」藉由交流探討企業誠信，共創公、私部門廉能雙贏契機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

攜手創造廉潔！士林地檢署今（11日）參加由法務部行政執行署主辦，結合廉政署、地政司及不動產估價師公會舉辦的「2023遵法鑑定廉能雙贏」企業誠信座談會，藉由交流探討企業誠信、法令遵循、社會責任及反貪腐等核心理念，讓檢查、行政等機關多方交流，共創公、私部門廉能雙贏新契機。

我國從2015年12月9日實施「聯合國反貪腐公約施行法」以來，政府全力貫徹各項反貪腐作為，士檢秉持最高檢察署對於肅貪工作的督導及提升貪瀆定罪率要求下，持續積極偵辦貪污犯罪，從中發現不論內線交易、公司掏空、企業員工行賄等私部門貪腐犯罪，往往也會涉及洗錢、金融弊端等重大經濟犯罪，而嚴重侵蝕社會經濟及破壞國家的永續發展。

有鑑於此，士林地檢署今日下午2時參與高檢署舉辦「2023遵法鑑定廉能雙贏」企業誠信座談會，藉由交流探討企業誠信、法令遵循、社會責任及反貪腐等核心理念，檢察、行政執行與廉政等機關及不動產估價實務界多方交流，共創公、私部門廉能雙贏新契機。

而本次座談會由法務部蔡清祥部長親臨致詞揭開序幕，士檢顏迺偉檢察長與法務部行政執行署黃玉垣署長、廉政署莊榮松署長、地政司王成機司長及不動產估價師公會全國聯合會江晨仰副理事長等公、私部門代表共同與會並宣誓合影，傳達政府深化企業誠信的決心，並由不動產估價師公會全國聯合會陳碧源主任委員以「不動產鑑估價程序與法令遵循」為主題進行標竿經驗分享，以及由士檢林思吟檢察官以「不動產鑑定鑑價之司法實務案例解析」為題進行專題演講。

▲士林地檢署檢察官林思吟以「不動產鑑定鑑價之司法實務案例解析」為題進行專題演講。（圖／記者黃宥寧翻攝）

隨後顏檢察長並參加由行政執行署黃署長主持綜合座談，與廉政署沈鳳樑副署長、內政部地政司王司長及台北市不動產估價師公會鐘少佑理事長，針對「從誠信法遵文化探討企業競爭力」、「企業犯罪防治新思維」、「地政鑑價廉能透明措施」及「不動產估價業展望與挑戰」等議題。

望透過司法、廉能及主管機關、業界代表等不同角度進行跨域思維學習及意見交流，經由深度的對談及專業的解析，促進與會人員對於遵法鑑定、企業誠信及反貪腐等議題之認識，建立公私協力廉潔共識，座談會最後在與會者共同見證下，順利落幕，再一次展現全民守護廉能價值堅定決心。

