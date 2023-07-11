　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長顏迺偉參加由法務部主辦的「企業誠信座談會」藉由交流探討企業誠信，共創公、私部門廉能雙贏契機  。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

攜手創造廉潔！士林地檢署今（11日）參加由法務部行政執行署主辦，結合廉政署、地政司及不動產估價師公會舉辦的「2023遵法鑑定廉能雙贏」企業誠信座談會，藉由交流探討企業誠信、法令遵循、社會責任及反貪腐等核心理念，讓檢查、行政等機關多方交流，共創公、私部門廉能雙贏新契機。

我國從2015年12月9日實施「聯合國反貪腐公約施行法」以來，政府全力貫徹各項反貪腐作為，士檢秉持最高檢察署對於肅貪工作的督導及提升貪瀆定罪率要求下，持續積極偵辦貪污犯罪，從中發現不論內線交易、公司掏空、企業員工行賄等私部門貪腐犯罪，往往也會涉及洗錢、金融弊端等重大經濟犯罪，而嚴重侵蝕社會經濟及破壞國家的永續發展。

有鑑於此，士林地檢署今日下午2時參與高檢署舉辦「2023遵法鑑定廉能雙贏」企業誠信座談會，藉由交流探討企業誠信、法令遵循、社會責任及反貪腐等核心理念，檢察、行政執行與廉政等機關及不動產估價實務界多方交流，共創公、私部門廉能雙贏新契機。

而本次座談會由法務部蔡清祥部長親臨致詞揭開序幕，士檢顏迺偉檢察長與法務部行政執行署黃玉垣署長、廉政署莊榮松署長、地政司王成機司長及不動產估價師公會全國聯合會江晨仰副理事長等公、私部門代表共同與會並宣誓合影，傳達政府深化企業誠信的決心，並由不動產估價師公會全國聯合會陳碧源主任委員以「不動產鑑估價程序與法令遵循」為主題進行標竿經驗分享，以及由士檢林思吟檢察官以「不動產鑑定鑑價之司法實務案例解析」為題進行專題演講。

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察官林思吟以「不動產鑑定鑑價之司法實務案例解析」為題進行專題演講。（圖／記者黃宥寧翻攝）

隨後顏檢察長並參加由行政執行署黃署長主持綜合座談，與廉政署沈鳳樑副署長、內政部地政司王司長及台北市不動產估價師公會鐘少佑理事長，針對「從誠信法遵文化探討企業競爭力」、「企業犯罪防治新思維」、「地政鑑價廉能透明措施」及「不動產估價業展望與挑戰」等議題。

望透過司法、廉能及主管機關、業界代表等不同角度進行跨域思維學習及意見交流，經由深度的對談及專業的解析，促進與會人員對於遵法鑑定、企業誠信及反貪腐等議題之認識，建立公私協力廉潔共識，座談會最後在與會者共同見證下，順利落幕，再一次展現全民守護廉能價值堅定決心。
 

ET快訊
開南大學「火球男」酒駕！開同學的BMW慘了
男友買便當「喝光整鍋免費湯」　她嘆：很丟臉
田中千繪交往15年「首次tag范逸臣」　圈內好友刷一排：終於
餵毒控制少女賣淫！　19歲男被逮：我很善良
快訊／保二總隊小隊長　新店大樓墜落身亡
慶祝高中放榜…3國三生溺斃！家人慟：中午才一起吃飯
「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！內行推：好喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

租實驗室製藥「卻臭得要命」　火場發現K他命...製毒集團終曝光

士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！19歲主嫌被逮辯：我很善良

尿急借廁所遭拒！男子飆罵鹽酥雞攤老闆「ＸX老師」下場慘

快訊／保二總隊小隊長墜樓身亡！　原因待查...警急拉封鎖線

慶祝高中放榜…3國三生小烏來戲水溺斃！家人慟：中午才一起吃飯

男毒駕半路撿安全帽...遭大學生酒駕BMW撞死　將由國民法官審理

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

租實驗室製藥「卻臭得要命」　火場發現K他命...製毒集團終曝光

士檢參與「企業誠信座談會」　盼公、私部門共創廉能雙贏

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！19歲主嫌被逮辯：我很善良

尿急借廁所遭拒！男子飆罵鹽酥雞攤老闆「ＸX老師」下場慘

快訊／保二總隊小隊長墜樓身亡！　原因待查...警急拉封鎖線

慶祝高中放榜…3國三生小烏來戲水溺斃！家人慟：中午才一起吃飯

男毒駕半路撿安全帽...遭大學生酒駕BMW撞死　將由國民法官審理

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

蕭豫玟、宋瑞蓁領銜出擊　U19中華女籃正選12人出爐

長榮砸逾1570億元買24艘甲醇船　汰舊換新加速淨零轉型

NONO被害女數量「超越想像」！小紅老師曝「不只1人提告」：把地獄還給你

靠星座配對有譜嗎？「射手vs.天蠍」堅持不配　結果當晚直接滾床

開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

嘉義縣消防局受贈搬運平台車、無人機　守護消防安全再升級

換侯聲不斷！金溥聰點名蔡正元、鄭麗文　「這些是分化團結的例子」

人蛇集團拐「豬仔」柬埔寨摘器官　結拜兄弟也照騙！3惡徒下場曝

不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學

南韓首爾再降驚人暴雨！地鐵緊急停駛15分鐘　老翁遭河水沖走喪命

鸚鵡悲唱《新不了情》　深情高歌彷彿苦戀過

社會熱門新聞

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

舅舅載女友進摩鐵硬上　甥怒逼寫悔過書

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

即／7國中生小烏來天空步道下玩水！3人溺水送醫搶救

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

即／保二總隊小隊長墜樓身亡　原因待查

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

更多熱門

相關新聞

超夯海釣場釣客觸電　負責人慘了

超夯海釣場釣客觸電　負責人慘了

離奇！余姓釣客前往新北市三芝區以釣龍膽石斑為名的海釣場消費，他懷疑場地設施漏電，導致他觸電人往後倒，經緊急送醫撿回一命，但被診斷出右側股骨頸基部移位閉鎖性骨折、雙腳以及右手多處皮膚擦傷等傷害，也讓他決定提告。士林地檢署偵結，依過失傷害罪將海釣場陳姓負責人起訴。

法務部為何不排審外役監法案

法務部為何不排審外役監法案

淘寶進120雙「山寨NIKE鞋」　判刑3個月

淘寶進120雙「山寨NIKE鞋」　判刑3個月

矯正成效和再犯率　法務部應公布

矯正成效和再犯率　法務部應公布

殺警犯轉外役監　蔡清祥：將從嚴審查

殺警犯轉外役監　蔡清祥：將從嚴審查

關鍵字：

士林地檢署法務部廉政署貪腐

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

UNIQLO「免費好康」被挖出

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面