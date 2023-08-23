撫州前市委書記「挖呀挖」被判無期徒刑　用1／10電力助虛擬挖礦企業

▲撫州前市委書記肖毅被判無期徒刑。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

杭州中級人民法院昨（22）日公開宣判江西省政協前副主席肖毅受賄、濫用職權一案，肖毅以受賄罪處無期徒刑，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產，對查封、扣押在案的肖毅受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳並上繳國庫。據了解，肖毅在2021年擔任撫州市委書記任內，將全市1／10的電力投入虛擬貨幣挖礦企業，種下惡果。

▲肖毅用全市1／10的電量力助挖礦公司。（示意圖／路透社）

《北晚新視覺》報導，審理結果指出，2021年，肖毅在擔任撫州市委書記期間，違背新發展理念，違反國家規定，為從事虛擬貨幣計算生產業務的企業在財政補貼、資金支持、電力保障等方面提供幫助，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，影響特別惡劣。

據了解，一間名為創世紀科技有限公司的項目2017年在撫州落地，媒體在當時曾報導稱，撫州高新區一個叫創世紀超算中心的項目，第一期第一階段3萬千瓦負荷需求，從簽約投資，到申請報裝，到送電成功，只花了42天、28個工作日，「這種速度與激情，讓自認為有點苛刻的客商都感到震撼。」

▲撫州創世紀科技有限公司。（圖／翻攝央視）

時任撫州市委書記的肖毅曾將創世紀科技有限公司奉為撫州市「數位經濟」產業的一張「名片」，對外宣稱是作「大數據」、「雲計算」的高新科技公司。不過，該企業真正從事的是俗稱「挖礦」的虛擬貨幣計算生產業務。

該項目投產後，撫州創世紀科技有限公司隨即成為當地的耗電大戶。僅2018年1至2月，撫州創世紀科技有限公司累計用電量為7475.23萬千瓦時，排名全市企業第一，遠超第二名的4145.92萬千瓦時。

資料顯示，創世紀公司約有16萬台「礦機」每天運行，從2017年到2020年，這一間公司的用電量就佔撫州全市用電總量的10%。肖毅為掩蓋事實，授意有關部門虛構統計專報和調整用電分類，甚至違規要求為該公司提供財政補貼，違規推動政府機關為該公司提供擔保、貸款等融資支持達24億餘元人民幣，並協助該公司在高新區新建了數據中心大樓。