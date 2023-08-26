幕後／在野吵不停、綠營猛K　柯文哲流失中間選民現警訊

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

《TVBS民意調查中心》25日公佈總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德支持度37%居冠，民眾黨參選人柯文哲28%居次，國民黨參選人侯友宜22%暫居第三。其中，賴的中立選民比例增加7個百分點，柯則大幅減少9個百分點，與侯都是22%；對此，民眾黨幕僚認為，在野整合不順、爭執連連導致選民失去耐心，綠營加重檢視力道放大柯的缺點也傷及形象，都是流失中立選民的主因。

根據《TVBS》民調，在政黨傾向方面，民進黨認同者支持賴清德比例增至84%，支持柯、侯皆降至5%以下；國民黨認同者支持侯友宜減少3個百分點來到 67%，支持柯也減少3個百分點，降到19%；民眾黨認同者支持柯文哲高達89%。

另外，中立選民支持賴的比例增加7個百分點，來到30%，支持柯的則減少9個百分點、降至22%，轉為賴清德領先，而侯友宜支持度則略增至22%。

黨內幕僚觀察，柯文哲民調下滑的部分主要是在自主性極高的中立選民上，多是流到領先組賴清德身上。幕僚認為，這和在野陣營持續紛亂不休、沒有出現強而有力的領導者有關，導致這些政黨忠誠度較低的中立選民轉向支持領先組。

此外，幕僚也說，柯文哲會流失中間選民，與民進黨近期加強檢視力道有直接關係，雖然代表柯被視為主要對手，但不斷放大過去的爭議言行、施政紕漏狀況下，難免傷及形象，「中間選民接受到訊息就是『柯文哲問題很多』，導致選票流向賴」。

至於柯文哲主動拋出政黨對話，黨內人士說，在野合作的聲音一直都有，目前選戰已進入中期，柯向來都認為不要把話講死，即便提名了就有政黨主體性、一定要選到底，「但在野有很多種合作方式跟空間，希望大家達成最大目標」。

不過黨內人士也不諱，政黨對話也未必就全都是正面的，稍有不慎就會變成「搓湯圓」，甚至被貼上「政治分贓」的標籤，不一定會讓在野勢力的氛圍朝好的方向發展，甚至多一個弱點讓民進黨攻擊。