反對下架民進黨、不要非綠聯盟　秦慧珠批柯投機：想挖淺綠票

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前民眾黨總統參選人柯文哲接受電視媒體專訪時，排列他在總統大選的「四大目標」優先順序，結果柯文哲將「兩岸和平」擺第一，「總統勝出」擺第二，「下架民進黨」和「壯大民眾黨」則分別擺在第三、第四順位。台北市議員秦慧珠昨（25日）於臉書表示，這樣的排序是莫名其妙，並提到柯文哲在4月的記者會中，曾宣稱反對「下架民進黨」和「非綠聯盟」的口號，顯示柯文哲「投機、狗屁不通的邏輯」。

秦慧珠認為，柯文哲選總統的的最大勁敵是民進黨總統參選人賴清德，當前的潛在合作對象則是侯友宜和郭台銘，但柯文哲早在今年4月7日的記者會中，就高調宣稱：他反對「下架民進黨」和「非綠聯盟」的口號！秦慧珠直呼，柯文哲的兩個反對，顯示柯文哲的投機，且明擺著向綠色陣營選民和樁腳示好、挖票！

秦慧珠說明，柯文哲邏輯不通的原因，第一，要「下架民進黨」才能達到政黨輪替，柯文哲如果反對這個口號，那就讓賴清德當選，「民進黨繼續上架」就好了，又何需民眾黨的柯文哲？第二，反對「非綠聯盟」，那就藍、綠、白各自努力，藍白、非綠不必「聯盟」，讓民進黨一黨獨大，那麼又何來「非綠」的柯文哲當選，甚至組「聯合政府」？秦慧珠並質疑，柯文哲是要「綠白」組聯合政府嗎？

秦慧珠還提到，柯文哲日前接受電視媒體訪問，在節目中排出「四大目標」優先順序，將「兩岸和平」擺第一，「總統勝出」擺第二，「下架民進黨」和「壯大民眾黨」則分別擺在第三、第四順位。秦慧珠批，這樣的「排序是莫名其妙！」並質疑柯文哲的邏輯，難道是自己不當選總統，兩岸也可以有和平嗎？還是柯文哲認為「兩岸和平」可以跟「總統勝出」脫鈎，若賴清德勝出後，柯文哲再去致力於目標中第一順位的「兩岸和平」？

秦慧珠接著抨擊，柯文哲把「下架民進黨」擺在第三，放在「壯大民眾黨」前面，顯然他認為要先下架民進黨再壯大民眾黨，那又何來4月所說的「反對下架民進黨」？不如直接跳過這個選項，或把「下架民進黨」擺在最後就好了！

秦慧珠認為，柯文哲嘴裡說出來的話，常常是初一十五不一樣！真的要做「誠實的總統大選目標排列」，柯文哲的順序當然是：一、總統勝選；二、下架民進黨；三、壯大民眾黨；四、兩岸和平。理由是，柯文哲當選了，民進黨自然會下架，民眾黨自然會壯大，再由「柯文哲總統」努力去創造兩岸和平。這樣的目標順序才可能循序漸進達成吧！

秦慧珠說，柯文哲宣稱「反對下架民進黨」、「反對非綠大聯盟」，國民黨和泛藍、非綠的選民，真的可以不用再去對柯文哲心存幻想，因為投機路線的柯文哲擺明了看不起藍營，要跟綠營「勾勾纏」、搞曖昧、拉攏綠色選票，他除了「明吃」藍營選票，還要「暗啃」綠營選票，甚至還公開說當選後行政院長不會找郭台銘，「因為郭台銘年紀太大」，而會由國會最大黨推薦人選，讓國會三黨不過半，再籌組「聯合政府」。秦慧珠推斷，這些話的意思就是：柯文哲若當選，就找「民進黨」推個人出來當行政院長，再拉幾個藍、綠的政治人物當部長，大家一起幫少數政黨的「總統」柯文哲護航、穩定政權，讓他可以好好執政。

秦慧珠直言，柯文哲這樣「狗屁不通的政治邏輯」，她想早就跟柯文哲「切八段」的綠營人士是不會相信的，就剩下還在吵鬧不休的「非綠」人士要不要相信了的問題。秦慧珠疑惑，不要「下架民進黨」，不要「非綠大聯盟」，那投機的柯文哲到底要什麼？