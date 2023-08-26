　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反對下架民進黨、不要非綠聯盟　秦慧珠批柯投機：想挖淺綠票

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前民眾黨總統參選人柯文哲接受電視媒體專訪時，排列他在總統大選的「四大目標」優先順序，結果柯文哲將「兩岸和平」擺第一，「總統勝出」擺第二，「下架民進黨」和「壯大民眾黨」則分別擺在第三、第四順位。台北市議員秦慧珠昨（25日）於臉書表示，這樣的排序是莫名其妙，並提到柯文哲在4月的記者會中，曾宣稱反對「下架民進黨」和「非綠聯盟」的口號，顯示柯文哲「投機、狗屁不通的邏輯」。

秦慧珠認為，柯文哲選總統的的最大勁敵是民進黨總統參選人賴清德，當前的潛在合作對象則是侯友宜和郭台銘，但柯文哲早在今年4月7日的記者會中，就高調宣稱：他反對「下架民進黨」和「非綠聯盟」的口號！秦慧珠直呼，柯文哲的兩個反對，顯示柯文哲的投機，且明擺著向綠色陣營選民和樁腳示好、挖票！

秦慧珠說明，柯文哲邏輯不通的原因，第一，要「下架民進黨」才能達到政黨輪替，柯文哲如果反對這個口號，那就讓賴清德當選，「民進黨繼續上架」就好了，又何需民眾黨的柯文哲？第二，反對「非綠聯盟」，那就藍、綠、白各自努力，藍白、非綠不必「聯盟」，讓民進黨一黨獨大，那麼又何來「非綠」的柯文哲當選，甚至組「聯合政府」？秦慧珠並質疑，柯文哲是要「綠白」組聯合政府嗎？

秦慧珠還提到，柯文哲日前接受電視媒體訪問，在節目中排出「四大目標」優先順序，將「兩岸和平」擺第一，「總統勝出」擺第二，「下架民進黨」和「壯大民眾黨」則分別擺在第三、第四順位。秦慧珠批，這樣的「排序是莫名其妙！」並質疑柯文哲的邏輯，難道是自己不當選總統，兩岸也可以有和平嗎？還是柯文哲認為「兩岸和平」可以跟「總統勝出」脫鈎，若賴清德勝出後，柯文哲再去致力於目標中第一順位的「兩岸和平」？

秦慧珠接著抨擊，柯文哲把「下架民進黨」擺在第三，放在「壯大民眾黨」前面，顯然他認為要先下架民進黨再壯大民眾黨，那又何來4月所說的「反對下架民進黨」？不如直接跳過這個選項，或把「下架民進黨」擺在最後就好了！

秦慧珠認為，柯文哲嘴裡說出來的話，常常是初一十五不一樣！真的要做「誠實的總統大選目標排列」，柯文哲的順序當然是：一、總統勝選；二、下架民進黨；三、壯大民眾黨；四、兩岸和平。理由是，柯文哲當選了，民進黨自然會下架，民眾黨自然會壯大，再由「柯文哲總統」努力去創造兩岸和平。這樣的目標順序才可能循序漸進達成吧！

秦慧珠說，柯文哲宣稱「反對下架民進黨」、「反對非綠大聯盟」，國民黨和泛藍、非綠的選民，真的可以不用再去對柯文哲心存幻想，因為投機路線的柯文哲擺明了看不起藍營，要跟綠營「勾勾纏」、搞曖昧、拉攏綠色選票，他除了「明吃」藍營選票，還要「暗啃」綠營選票，甚至還公開說當選後行政院長不會找郭台銘，「因為郭台銘年紀太大」，而會由國會最大黨推薦人選，讓國會三黨不過半，再籌組「聯合政府」。秦慧珠推斷，這些話的意思就是：柯文哲若當選，就找「民進黨」推個人出來當行政院長，再拉幾個藍、綠的政治人物當部長，大家一起幫少數政黨的「總統」柯文哲護航、穩定政權，讓他可以好好執政。

秦慧珠直言，柯文哲這樣「狗屁不通的政治邏輯」，她想早就跟柯文哲「切八段」的綠營人士是不會相信的，就剩下還在吵鬧不休的「非綠」人士要不要相信了的問題。秦慧珠疑惑，不要「下架民進黨」，不要「非綠大聯盟」，那投機的柯文哲到底要什麼？

ET快訊
蘇拉「3地」登陸機率高！　第一擊襲4縣市
幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺
快訊／樂天洋投雷法　確定遭註銷
照顧母2年孝子成兇手！　見屍哀吐：後悔跟她吵架
快訊／「福島魚類」化驗結果出爐！
他故意「帶女友出國分手」！　導遊氣喊變態...結局神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜廟口開講提4大農業政策　調高老農津貼、水利會還農民

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

許淑華辦「泡泡趴」迎開學　提醒：私幼一學期補助2萬5000元

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

反對下架民進黨、不要非綠聯盟　秦慧珠批柯投機：想挖淺綠票

台聯、綠黨批大選「賭爛票」多　籲修法降低國會門檻「給小黨空間」

嘉義造勢會場跳電原因找到了　柯文哲：外面電線燒熔斷掉

幕後／在野吵不停、綠營猛K　柯文哲流失中間選民現警訊

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

男友搭高鐵妹子偷買票跟上　一撇頭超驚喜：什麼意思？

侯友宜廟口開講提4大農業政策　調高老農津貼、水利會還農民

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

許淑華辦「泡泡趴」迎開學　提醒：私幼一學期補助2萬5000元

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

反對下架民進黨、不要非綠聯盟　秦慧珠批柯投機：想挖淺綠票

台聯、綠黨批大選「賭爛票」多　籲修法降低國會門檻「給小黨空間」

嘉義造勢會場跳電原因找到了　柯文哲：外面電線燒熔斷掉

幕後／在野吵不停、綠營猛K　柯文哲流失中間選民現警訊

侯友宜廟口開講提4大農業政策　調高老農津貼、水利會還農民

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

快訊／國3南下28.5K小貨車「外側烏龜翻」　車上推土機也摔落地

憶起徐生明總教練　葉總分享「最難忘的小故事」

裝潢費花在哪最值得？他一肚子火「勸省錢」　超多屋主+1

陸政協委員提議將「福島」更名「輻島」　籲暫停赴日旅行

「Honey！屏東檸好萌」台中擺攤2天　產地直送超新鮮

正妹高調曬「情趣玩具+小香蕉」　發文羞喊：謝謝長官的禮物

雷法確定遭到除役　樂天洋投最終5選4

魏嘉瑩、溫妮《肯拼》比射箭 歡送PIZZALI送上感人驚喜

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

黃國昌透天厝違建　開始拆除了

美麗島最新民調賴清德41.7％　吳子嘉嘆郭台銘害慘柯文哲、侯友宜

淪堂口？民眾黨部被控涉暴力討債　他爆受害經過：吃到骨頭都不剩

網辣問「願意當柯文哲副手？」　侯友宜：目標下架民進黨

賴清德要請習近平喝「珍奶」　基進痛批：把大選變舔中競賽

一片黑！嘉義造勢竟停電　柯文哲開酸：親身體驗「不缺電」

賴清德民調已拉開差距？　黃揚明示警：在野整合要有進度

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

柯文哲不參選可能性變高？　沈富雄揭關鍵：要看國民黨如何回饋

高嘉瑜被全黨拋棄？　游淑慧：綠營「錢跟人都支持吳欣岱」

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

更多熱門

相關新聞

柯文哲嘉義造勢停電　台電：用電超載燒損接戶線所致

柯文哲嘉義造勢停電　台電：用電超載燒損接戶線所致

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（26）日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」時，發生跳電意外，讓他忍不住開酸「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗」；對此，台電說明線路供電正常，是因為用電超載燒損接戶線才導致停電，已協助復電中。

嘉義造勢會場跳電原因找到了　柯文哲：外面電線燒熔斷掉

嘉義造勢會場跳電原因找到了　柯文哲：外面電線燒熔斷掉

幕後／在野吵不停、綠營猛K　柯P流失中立選民現警訊

幕後／在野吵不停、綠營猛K　柯P流失中立選民現警訊

參拜新港奉天宮突「發爐」！　侯友宜喊：要贏到綠營面子落地

參拜新港奉天宮突「發爐」！　侯友宜喊：要贏到綠營面子落地

一片黑！嘉義造勢竟停電　柯文哲開酸：親身體驗「不缺電」

一片黑！嘉義造勢竟停電　柯文哲開酸：親身體驗「不缺電」

關鍵字：

秦慧珠柯文哲2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

騎士被左轉車撞倒！連輾2次身亡

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面