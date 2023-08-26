一片黑！嘉義造勢竟停電　柯文哲開酸：親身體驗「不缺電」

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「嘉義選哲之友會成立」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲26日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」，但會場竟發生跳電，一片漆黑、空調停擺熱爆，但現場數百名支持者熱情不減持續相挺。柯文哲也酸，「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗」；柯說，台電賠錢時是誰賺了錢？以前常說國民黨不倒、台灣不會好，「現在是新潮流不倒，台灣不會好」。

活動正式開始前，現正在台中海線拚選戰的前立委蔡壁如在台上熱情助講，天花板突然傳出爆裂聲，接著馬上跳電，現場陷入一片漆黑；柯到場時電力一度恢復，致詞不久後又跳電。柯表示，謝謝大家今天齊聚在此支持台灣改革的力量、支持相信美好台灣。他提到，去年選舉民眾黨在濁水溪以南只上了一席議員，很多人認為民眾黨跨不過濁水溪，但今天來這裡看到大家寧可忍受悶熱，都沒有離開，相當感動，也表達感謝。

柯文哲主席也感謝蔡壁如2020年就到嘉義成立總服務處，致力替鄉親解決問題。看到國、民兩黨在嘉義30多年下來，累積許多長年無法解決的問題與弊病，希望有新的力量，帶來改革，總統支持柯文哲、政黨票支持台灣民眾黨。

柯文哲指出，嘉義和許多農業縣市一樣，也有年輕人外流問題。相信嘉南地區的民眾也對光電問題很有感，最近他看到台電累積虧損達到4000億，每賣一度電損失一塊多，他問：台電賠錢時是誰賺了錢？更直言「以前常說國民黨不倒，台灣不會好，現在是新潮流不倒，台灣不會好。」

柯文哲也表示，今年5月20日他宣布參選時，已明白宣誓希望台灣持續維持美麗之島、福爾摩沙，而不是戰爭風險很高的地方；他希望臺灣是中美對抗之下溝通的橋梁，不是被犧牲的棋子；是團結和諧的國家，而不要製造分裂仇恨。

蔡壁如則指出，民進黨自許「清廉、勤政、愛鄉土」，這七個字卻是柯文哲幫他們實踐了，他每天早上七點半工作忙到晚上十一、二點；結果民進黨七年完全執政，卻出現性騷擾、詐騙、電力也有問題。

蔡壁如說，過去7年「居住正義」成民怨，現在要選舉了民進黨政府才開始討論囤房稅、才開始說要補助大學生；為了選舉，副總統賴清德說可以和中共交朋友、坐下來聊天，可以和中共領導人習近平共進晚餐，還說要請他吃台南蝦仁飯和珍珠奶茶，「怎麼不是吃我們嘉義最有名的雞肉飯？」為了選舉，「抗中保台」都不見了，希望大家團結所有能團結所有的力量，來促成台灣的新政治，才能改變成真。

蔡壁如也表示提到，自己挑戰艱困選區，也希望黨公職一起從中磨練。她到海線認識很多好朋友，這裡也有聞名的清水米糕、國際級的高美溼地、大甲宮廟、大安五寶（蔥、芋、安泉米、酒、豬肉），外埔也盛產葡萄，希望大家多來探訪台中海線之美，也希望大家能在台中第一選區支持自己、總統選舉支持柯文哲。