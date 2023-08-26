嘉義造勢會場跳電原因找到了　柯文哲：外面電線燒熔斷掉

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「嘉義選哲之友會成立」。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」，活動進行到一半時突然發生跳電，現場一片漆黑、空調停擺，非常悶熱。柯文哲隨後透過臉書發文表示，經過查證，應該是外面電線燒熔斷掉，但不管是缺電還是跳電，若沒有電可用，老百姓生活跟生意就會受到影響。因此，他會記得大家如何忍受著悶熱，不辜負大家期待，按部就班地解決台灣用電問題。

柯文哲說，「嘉義哲友會」會場跳電，悶熱異常，但支持者熱情不減，比現場高溫還熱烈，讓他深受感動。經過查證，應該是外面電線燒熔斷掉，但不管是小動物搗蛋、電網脆弱、是缺電還是跳電，若沒有電可用，老百姓生活跟生意就會受到影響，今天與他一起在現場的支持者與媒體朋友，都希望台灣的電力能夠穩定、潔淨，務實地用科學解決能源問題。

柯文哲指出，嘉義和許多農業縣市一樣，都有年輕人外流問題，許多嘉南地區的朋友也告訴他，他們對光電問題很有感，但民進黨執政幾年下來，意識形態高於一切，導致能源政策愈走愈偏，說要發展綠電卻進度緩慢。全民只看到台電兩年虧了4000億，台電每賣一度光電至少要虧一塊多，賣愈多就賠愈多，質疑「這些錢都是誰賺走了？這些怎麽會是民進黨自稱的清廉、勤政、愛鄉土？」

「這四年來，我們一步步撐出了一片天，這些支持不是收買或動員來的，而是帶著希望來的。」柯文哲強調，今天的「選哲之友會」，即使悶熱異常，為了更美好的台灣，支持者也堅持不願離開。他會記得大家如何忍受著悶熱、滴著汗、不散的熱情，不會辜負大家期待地努力工作，按部就班地解決台灣的問題，堅持財政紀律，而不是只在選前大撒幣。