176花束險被棄單！冒牌海陸上尉訂花送部隊　假軍官詐騙手法曝

記者賴文萱／高雄報導

一名自稱是海軍陸戰隊張姓上尉的男子，日前致電高雄市前鎮區某花店，表示要訂購176束花束，並要求店家先行代墊貨款，在雙方加LINE聯繫過程中，對方屢將部隊內辦公室、內務櫃與會議等照片傳給店家，店員覺得可疑報案，員警到場一聽便知有詐，及時告知店家這是詐騙手法，幸未上當。

▲假「海陸上尉」訂176束花送部隊，花店店員說明險被詐騙經過。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼假「海陸上尉」不時傳送軍營內部照片，藉以取信店家，店員覺得可疑當機立斷報警請求警方協助。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，前鎮區某花店謝姓店員18日接到一通電話，對方自稱是海軍陸戰隊上尉，表示部隊要訂購花束，雙方加LINE聯繫後，對方表示欲訂購176束鮮花，價值約新台幣17,050元，同時提供單位、職稱姓名與聯絡電話，要求店家先行代墊貨款，取貨當天再統一繳付貨款。

▲▼假「海陸上尉」訂176束花送部隊，花店險被棄單...惡劣手法曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，在聯繫過程中，對方不時傳送軍營內部照片，藉以取信店家，謝女覺得可疑又納悶，於是當機立斷報警請求警方協助。聽完店員敘述，警方當場告知謝女，切勿聽信詐騙集團謊言，及時中止交易讓店家避免可能的損失。

前鎮分局長洪榮敏指出，詐騙集團假冒軍警消身分LINE訂購商品，然後再惡意棄單的案例時有所聞，對方會先以「買家」身分與「賣家」接觸，之後透過層層的話術引導賣家代墊貨款或匯款進行詐騙。

警方呼籲，民眾接獲陌生來電一定要提高警覺，可撥打 165、110專線或向當地派出所求證，避免上當。