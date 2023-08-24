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大陸 大陸焦點 特派現場

只要19萬就可以改運！　「風水大師」串通「美髮院」行騙

▲▼上海一詐騙集團與美髮院串通行騙，多達35名受害者者。（圖／澎湃新聞）

▲上海一詐騙集團與美髮院串通行騙，多達35名受害者。（圖／澎湃新聞）

實習記者高語璠／綜合報導

上海一犯罪集團利用「美髮院」作為引流渠道，透過美髮師服務的過程中，找尋對「風水」、「算命」感興趣的客人，並從聊天中去收集客人的隱私資料，將其提供給詐騙集團，讓所謂的「風水大師」進行「算命調運」的詐騙。

據《澎湃新聞》報導，胡女說，她有一位好友楊女，是一家美髮院的經理，在做美髮的過程中，楊女不斷向她講述許多名人重視風水的故事，而楊女剛好認識一位風水大師，將其介紹給她認識。

這位風水大師在第一次見面時，精準地說出胡女家中的情況，還說出她將在2025年遇到嚴重的疾病，這讓胡女深信大師有「算命調運」的能力，願意支付45800元人民幣（約19萬元新台幣）來「改運」。由於餘額不足，胡女現場轉給大師35800元人民幣（約15萬元新台幣）。大師還說，必須全額付款才能施法化解，會給她一個平安符，並提醒胡女天機不可洩漏。

回到家後，胡女將未來可能會生病及花錢請大師改運一事告訴女兒，最終在女兒陪同下決定向警方報案。

經警方調查，發現被害人均與自己的美髮院存在2～8年的服務關係，與美髮院院長及員工都有一定的感情。涉案人員就是透過長期服務，逐漸了解被害人諸多訊息，並將這些訊息告訴所謂的「風水大師」，讓他們可以「算命調運」。

目前警方已將犯罪嫌疑人逮捕，並找到35名受害人並退回部分被騙的錢款。

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