遭800公分巨蟒活吞！蛇身巨大凸起　切開驚見失蹤女「整具屍體」

▲ 印尼蘇拉威西島1條約長達822公分的蛇，吞下了婦人。（圖／《每日鏡報》）

圖文／CTWANT

印尼有名54歲的婦人在自家附近整理花園後，就再也沒回家，第2天，居民發現了1條長達約822公分的蛇，牠不只身體中間有巨大凸起，更幾乎無法動彈，因此居民也懷疑是這條蛇吞下了婦人，把蛇切開後，發現婦人完整的屍體就在蛇身內，不幸的是，受害者已經沒有生命跡象。

據《每日鏡報》報導，印尼蘇拉威西島54歲的婦女瓦蒂巴（Wa Tiba）有天晚上出去整理花園後，就再也沒回家，隨後孩子和居民們一直在尋找她的蹤跡，家人也向警方報警，第2天早上，搜救行動開始，在1片灌木叢發現了婦人的物品，但婦人卻不見人影。

居民很快發現1條體長822公分的蟒蛇，牠不只身體中間有巨大凸起，更幾乎無法動彈，居民懷疑是這條蛇吞下婦人，並開始把蛇切開，發現失蹤的瓦蒂巴就在蛇身內，不幸的是，她已經沒有生命跡象，當天下午，家人們按照傳統宗教習俗，為瓦蒂巴舉行了傳統葬禮。

印尼蘇拉威西島是一些世界上最大、最致命的野生蟒蛇的棲息地，島上的居民主要以農業、林業及漁業維生，這意味著居民們必須在野外度過大量的時間，也增加了他們遭受野生動物襲擊的風險。

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