賴清德民調已拉開差距？　黃揚明示警：在野整合要有進度

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》25日公佈2024總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度37%居冠，民眾黨總統參選人柯文哲28%居次，國民黨總統參選人侯友宜22%暫居第三。資深媒體人黃揚明25日表示，目前整體趨勢就是賴清德與第二名的領先差距拉大，且有綠營表態率上升，而藍軍表態率降低的現象。他警告，若在野整合無進度，這樣的民調未來恐不會有太大變動。

不過，根據《ETtoday民調雲》21日發布的最新「2024總統選情調查」結果顯示，在三腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德獲35.4%暫時領先，國民黨參選人侯友宜獲25.6%居次，民眾黨參選人柯文哲則以24.2％緊追侯友宜在後。

黃揚明指出，TVBS民調中，整體趨勢與本週其他民調相符，就是賴清德上升、柯侯下降，但柯領先侯，賴與第二名的領先差距首次拉開超過9個百分點。

其中，黃揚明提及，在政黨傾向部分，民進黨的支持者這次達28%，較上個月增加2個百分點，是歷次TVBS民調的新高；國民黨支持者則是降低4個百分點，來到21%；民眾黨支持者不變維持在16%，證明了綠營表態率上升，而藍軍表態率降低的現象。而在中立選民支持度部份，賴清德增加7個百分點取得領先，柯文哲則降低9個百分點，與侯友宜並列，顯見這一波賴清德成功營造出勝選者的氛圍。

黃揚明強調，若在野整合無進度，這樣的民調趨勢應該也不會有太大變動，至於鴻海集團創辦人郭台銘，《TVBS民意調查中心》這次並未調查加入其支持度，最後郭台銘要如何，掀開底牌，仍要繼續往下看。