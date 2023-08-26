賴清德要請習近平喝「珍奶」　基進痛批：把大選變舔中競賽

▲賴清德手搖飲愛喝全糖。（圖／翻攝賴清德IG）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前接受《年代向錢看》專訪表示，如果真的有機會跟中國國家主席習近平吃飯，希望就像招待「好朋友」提供蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶，還會跟習說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價。對此，台灣基進批評，台灣總統跟習見面只是去自己找小鞋子穿，釋放過多的友善訊號給中共只是還沒當總統就先挖洞給自己跳。

台灣基進表示，台灣當前遇到的就是來自中共的威脅，應該要比的是誰能夠跟中國拉開距離、誰能夠有效禁止抖音危害、誰能夠跟美國保持良好互動，但攤開新聞版面，檯面上的總統候選人不是要請習喝珍奶就是請吃民主大餐，國民黨總統參選人侯友宜更開始做夢遇到習要說什麼，真的是夠了。

台灣基進呼籲賴清德，莫忘當年馬習會惡果，中共對台野心沒有極限，台灣總統跟習見面只是去自己找小鞋子穿，拿石頭砸自己的腳，珍奶可以找拜登喝、炒飯可以跟岸田文雄吃，釋放過多的友善訊號給中共只是還沒當總統就先挖洞給自己跳。

台灣基進擔憂，島內親中派在每一次的大選都一直試圖把主軸變成親中比賽，不論是過去的「誰執政才有中客」、「誰執政可以跟中國通商」、「誰執政就有和平」，未來就會變成「誰可以跟習近平見面」的舔中競賽，作為本土關鍵小黨此刻必須出聲示警。

台灣基進認為，賴清德的珍奶說，或許是在專訪節目回應主持人問題的玩笑話，但是當郭台銘，侯友宜，都紛紛加碼的同時，這就不會只是玩笑話，而是統派可操作的議題。

對於郭台銘提出要習簽和平協議就請吃民主大餐，台灣基進也說，當前台灣需要的是跟印太戰略國家、東南亞民主國家有更多的夥伴關係，經貿、軍事協議，郭台銘的作法，是搞一個叫做和平協議的ECFA2.0，把台灣綁進中國的圈套裡，請阿銘不要把台灣人當笨蛋。