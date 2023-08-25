國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

▲支持侯友宜競選總統國民大會代表後援會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜，今（25）日參加國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會的成立大會。侯友宜說，這次選舉誠如大家所說，是中華民國存亡的一戰，民進黨執政造成兩岸不穩定，他會回到前總統馬英九執政時的兩岸和平，這才叫維持現狀，他有信心團結大家，讓政黨輪替，贏得明年總統大選。

國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會今日正式成立，由後援會會長陳金讓前議長號召上百名國民大會代表到場力挺侯友宜，馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安與立委陳雪生、賴士葆、洪孟楷、羅明才、張育美以及立委參選人林國春等人均到場支持。活動現場也以便當的方式取代傳統桌菜。

▲國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會，現場以便當的方式取代傳統桌菜。（圖／記者李毓康攝）





侯友宜分享，他碰到來自全世界各地的人都在關心台灣，甚至說台灣很危險，擔心兩岸會打起來，面對這場「和平與戰爭」的選戰，他有信心也有決心，不但會打贏總統大選，也會負起台海安定、台灣安全、讓全世界放心的責任。

面對民進黨執政弊案層出不窮，侯友宜也說，他會「成立特偵組」，把一條又一條的弊案都查清楚，不會有任何政黨護航，大家要有這樣決心，找回清廉的政府，找回人民對政府的信心；面對這樣的使命，他會團結大家，促成政黨輪替，贏得總統大選。

後援會會長陳金讓指出，民進黨執政造成台灣族群對立、政治分歧、經濟停滯，侯友宜基層出身，積極推動地方建設，受市民愛戴，獲得很高的評價，更是值得信賴的人選，大家要當侯友宜分身，爭取更多的支持。

▲前國大議長陳金讓發起國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會。（圖／記者李毓康攝）



馬英九則說，侯友宜長期在基層、中央服務，是非常優秀政務官，侯友宜執政可以讓台灣重新恢復原來地位，大家用選票下架民進黨，全力支持侯友宜。朱立倫主席表示，要團結所有的力量，爭取所有的朋友，化解所有的衝突，最後讓侯友宜順利當選。

蔣萬安也說，侯友宜當年擔任警政署長，撐起了台灣的治安；13年前侯友宜開始到400多萬人口的新北市服務；而去年啟動了近千萬人口的基北北桃交流平台，他看到了侯友宜治理能力，現在需要有魄力、富有正義感的侯友宜，帶領國家發展。



