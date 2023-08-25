初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

▲侯友宜接受節目專訪 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（25）日接受媒體專訪時，主持人盧秀芳問到，副總統賴清德訪美時，大陸進行三輪軍演，對台灣來說完全是兵凶戰危。對此，侯友宜批賴清德，兩岸立場模糊不清，以前講自己是務實台獨工作者，選舉到了，又不敢講，「賴清德如果贊成台獨，就說大聲一點，不要閃避問題，初一十五不一樣，就是在騙選票！」

侯友宜說，民進黨執政以來的兩岸論述，就是採取「一邊一國」方式，但國民黨和他自己的兩岸立場很清楚，就是必須依照中華民國憲法及兩岸人民關係條例，進行互動的同時，可以讓陸客與陸生了解台灣的繁榮、進步及與人為善，促進雙方互信，這就是國民黨跟民進黨不一樣的地方，也是為什麼國民黨執政時，兩岸可以和平穩定地行互動交流。

對於賴清德到美國去大陸進行軍演，侯友宜說，大陸越過中線，對台灣人民來說那感受是不好的，應用對話代替對抗，用交流代替交惡，用善意取代惡意。話鋒一轉，侯友宜批，「賴清德如果贊成台獨，就說大聲一點，不要閃避問題，初一十五不一樣，就是在騙選票！」

而對於即將在下個月進行的美國訪問，侯友宜表示，美國是長期堅定的盟友，大家都走在堅持民主自由的道路上，這次到美國主要跟政界、智庫、僑胞等，面對面、誠懇地溝通，讓美方了解，侯友宜當選總統，會繼續維持美國跟中華民國的友誼，努力地深化關係，在印太區域穩定和平上，盡最大心力，讓全世界原本認為台海是最危險地方的觀念，出現轉變，「只要我當選總統，台灣一定更安全，全世界就會更放心」。

對於兩岸陷入兵兇戰危、賴清德訪美後大陸對台軍演等議題，侯友宜也呼籲對岸， 不管是軍機繞台、越過中線或是對台軍演，對台灣人民而言，都是反感的，都只會阻礙兩岸關係發展，兩岸不需要劍拔弩張，要「用對話取代對抗、交流取代交惡、善意取代敵意」，身為總統，最重要的責任就是努力守好台灣安全，讓台海能夠穩定下來，讓兩岸在平等尊嚴底下，重啟交流跟互動，降低衝突。

