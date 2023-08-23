莊人祥再次南下視察台南登革熱防疫　中央地方並肩共抗登革！

▲台南市截止23日下午3時，台南市累積本土病例為1961例，疾管署長莊人祥特別再次南下視察台南市登革熱防疫，並前往防疫最前線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截止23日下午3時，經疾管署研判確診106例本土登革熱病例，目前台南市累積本土病例為1961例，疾管署長莊人祥特別再次南下視察台南市登革熱防疫，並前往防疫最前線。

23日106例分布狀況為安南區31例，東區21例，永康區19例，北區14例，南區10例，仁德區及關廟區各3例，中西區及歸仁區各2例，安平區1例，年齡介於2歲至94歲，101例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

鑒於南市登革熱疫情持續嚴峻，23日衛福部疾管署長莊人祥，特別再次南下視察台南市登革熱防疫，並前往防疫最前線，由市府尤天厚副秘書長、衛生局蘇世斌局長及永康區陳勝楠區長陪同，深入目前疫情嚴峻之永康區，訪視砲兵訓練指揮部及鄰近高風險社區和學校等，瞭解目前防治概況，聽取地方意見及需求，並給予專業建議與指導。

署長莊人祥表示，近期氣候不穩定高溫且多雨，致使登革熱疫情急遽上升，病例數達10年次高，僅次於2015年，疾管署持續與台南市府並肩作戰，南管中心每日派遣機動防疫隊協助督導與確認化學防治及社區孳清的成效，自疫情以來已出動超過1300人次，莊署長也強調，今年確診病例約有40％皆為60歲以上長者，特別提醒長者或有慢性病史者都是登革熱重症的高風險族群。

一旦感染登革熱可能病程變化迅速，千萬不能掉以輕心，如出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等)、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應儘速就醫接受妥適治療，降低重症及死亡風險，並籲請民眾配合市府防疫措施，澈底清除家戶內外孳生源，將登革熱防疫融入日常生活。

市府尤副秘書長亦表示，市府持續貫徹公權力執行，嚴格取締病媒蚊孳生源，截至8月22日止環保局依據廢棄物清理法、空地空屋管理自治條例及環境清潔自治條例已開立997件裁處書，其中包含孳生病媒蚊188件、環境髒亂609件、空地雜亂118件、資收物違規堆置82件；衛生局依據傳染病防治法已開立559張舉發單，其中291件已完成裁處，尤副秘書長強調，倘查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並依同法第70條處新台幣3000以上15000以下罰鍰，無勸導改善期，如為建築工地，除開罰外將移送工務局依建築法第58條勒令停工一週，請全民務必配合市府落實防疫措施，切勿心存僥倖以免受罰。

台南市政府登革熱防治中心持續落實社區孳生源清除的工作，昨日於安南區共調查91戶、其中陽性戶1戶，查獲36個積水容器、1個陽性容器，衛教158人次。為能積極找出潛在病例，鼓勵民眾主動前往篩檢，南市37區衛生所皆有提供登革熱快篩採檢服務，如有疑似症狀民眾前往衛生所篩檢即贈送精美宣導品一份，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。