台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

▲疾管署長莊人祥至台南視察登革熱。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

台南登革熱疫情嚴峻！根據疾病管制署最新統計，台南今日新增本土登革熱病例已經超過百例，且累積病例直逼2千大關。疾管署長莊人祥今日南下到疫情熱區視察，首先至台南市永康區本土個案社區巡視，與基層的管理人員進行討論，瞭解防治的困難，另考量開學在即，亦一併巡視有高風險的學校，訪查校園防治準備情形。

疾管署統計今（23）日新增122例本土登革熱病例，其中有106例在台南；今年全國累計2,337例本土病例，其中疫情最嚴重的台南市已經有1961例，近日將突破2千大關。至於其他縣市依序是雲林縣244例、高雄市85例、屏東縣22例、嘉義縣6例、台中市6例、台北市、新北市、桃園市、新竹市及南投縣各2例、新竹縣、苗栗縣及彰化縣各1例。

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莊人祥指出，近期持續高溫又經常降雨，環境中病媒蚊密度持續偏高，使得登革熱疫情升溫，目前本土病例數為近10年同期次高(僅次於2015年)，疾管署機動防疫隊每日出勤督導地方政府執行化學防治及孳生源查核工作，已逾1,300人次，並將查核結果與建議事項即時提供地方政府，期盼透過中央與地方政府積極合作，有效控制疫情蔓延。

▲疾管署長莊人祥至台南視察登革熱。（圖／疾管署提供）

依據疾管署監測資料，今年大於60歲以上個案約占4成，由於長者和慢性病患者感染登革熱後有較高風險進展為重症病例，提醒民眾日常生活除注意防蚊、避免感染之外，如有出現登革熱疑似症狀請盡速就醫並主動告知醫師國內外的旅遊活動史。

疾管署也提醒，消滅登革熱最根本的方法還是澈底清除孳生源；此外，近來在疫情發生地區執行必要的化學防治工作，主要目的在於快速消滅帶病毒的病媒蚊，有效防止社區疫情擴散，籲請民眾收到通知後，依通知單上的說明配合地方政府執行化學防治工作，包括將餐具、食物及衣服等物品收妥，家具適當覆蓋，關閉火源及電源，飼養水生動物魚缸加蓋且關閉打氣或移出戶外等；噴藥時門窗緊閉，且人及寵物須離開；噴藥完成後經過適當通風後再進入屋內。戶外噴藥時，也請遠離噴藥地點。

疾管署強調，進行化學噴藥僅能撲滅成蚊，民眾仍應澈底落實清除孳生源，阻斷病媒蚊的生長，才能有助於控制疫情，消滅登革熱，保障自己和親友以及社區民眾的健康。