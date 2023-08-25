郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

▲鴻海創辦人郭台銘參加葫蘆寺中元普渡超薦大法會。（圖／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（25日）表示，在主流民意情況下，他認為立法院要三黨不過半，「所以國民黨要多讓一點，讓民眾黨有機會」。另外對於民進黨2024總統參選人賴清德稱若有機會與中國國家主席習近平吃飯，他會請吃台南蝦仁飯跟一杯全糖珍珠奶茶，郭台銘則批「雙標」，並說自己會邀習近平在金門，以中華民國政府跟中華人民共和國政府，談判怎樣簽和平協議，等簽字以後，他會請吃「和平大餐」。

郭台銘下午到台北士林出席葫蘆寺中元普渡超薦大法會，會後提到，在主流民意情況下，他認為立法院要三黨不過半，所以國民黨要多讓一點，讓民眾黨有機會，「這就是我們要坐下來喝咖啡、喝果汁，大家談」。今天除了要拿到總統大位外，也要立法院三黨不過半，這就是主流民意大聯盟最大意旨，這就是人民的心聲。

對於賴清德說要請習近平吃台南蝦仁飯跟一杯全糖珍珠奶茶，郭台銘則說，他要邀請習近平在金門談，「就是中華民國政府跟中華人民共和國政府」，大家談判怎麼樣簽和平協議，簽字以後，他才會請習吃「和平大餐」。他還反問，現在他被說成是賣台，「賴吃飯就不賣台？這不是雙標是什麼？」