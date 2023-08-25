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聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤24日在一場記者會現場，遭中天記者緊追綠能議題而發生推擠碰撞，賴摔倒在地怒喊「為什麼推我」，而後中天跟藍營民代批評賴品妤是假摔。對此，議員黃捷25日表示，賴品妤公然被記者用違反新聞倫理的方式追逼，導致人身安全受到傷害，有許多媒體、在野黨民代持續嘲諷她，不諱言的說，這儼然是霸凌。

黃捷表示，請一起聲援賴品妤，讓選舉回歸正常討論，參與選舉的公眾人物，要被選民檢驗是天經地義。但賴品妤近期遭受鋪天蓋地的攻擊，從批評她物化動漫、爸爸任職再生能源公司，直到昨天，她竟公然被記者用違反新聞倫理的方式追逼採訪，導致她人身安全受到傷害。

黃捷指出，最荒謬的是，有許多媒體、在野黨民代竟抓著她摔倒，持續批評、嘲諷她。想請問，賴品妤到目前為止做錯了什麼事？要檢驗她的反核立場，是否有人找出她過去擔任立委期間，曾為綠能相關利益發言、關說的紀錄？還是她罔顧選民託付、立場動搖？甚至是，她身上有哪件案子正在被檢調偵辦嗎？

黃捷質疑，賴品妤有浮報助理加班費、要助理回捐薪資給她去洗頭嗎？還是她有違法收下哪筆人民納稅錢，放進自己口袋嗎？所有政治人物的政治獻金，都必須合法申報、公開透明。在野黨全力抨擊民進黨的政治獻金，結果，也被發現好幾個藍營民代「自己就收過綠能產業的政治獻金」。

對於藍營批評，黃捷表示，把髒水往對方身上潑的烏賊戰，自己難道不用被同套標準檢驗？如果是非法收受，不論哪個黨，都該被選民唾棄；但如果是合法登記，要質疑就該正當的提出證據。國民黨從縣市首長侯友宜、林姿妙、王惠美、許淑華、 張麗善，到民代候選人都收過綠能產業的政治獻金。就連民眾黨的高虹安、林珍羽也收過能源公司的政治獻金。

黃捷強調，直到現在，沒有人說的出賴品妤擔任立委期間，到底違反哪條法，或對她提出合理質疑，讓大眾討論並檢視。結果在野政黨跟特定媒體，卻對她用完全不對等的方式在攻擊。這是個根本不符立委選舉規格的模式在「伺候」她。不諱言的說，這儼然是霸凌。

黃捷指出，只要有人站出來為她說公道話，就連媒體人都會被出征。製造寒蟬效應，讓社會瀰漫「討厭賴品妤」、「誰幫賴品妤，就會被攻擊」的氛圍。這些攻擊，背後的用意如何？自己看到的是，某些勢力正刻意扭曲事實、把賴品妤貼上標籤，讓她無法再代表年輕進步的聲音。也正在把她孤立，讓其他人不敢為她聲援。

黃捷直言，可以不喜歡賴品妤的風格、不支持她的立場，但是，在她遭受不公平待遇、甚至是霸凌時，不分黨派都應該聲援她。也請在野黨好好回歸公眾議題的討論，不要躲在說話不需負責的網紅後面，盡做沒有下限的抹黑醜化，毫無討論公眾事務的風骨。

黃捷表示，賴品妤是新北第十二選區的立委候選人，如果是她的選民，希望每個人睜大眼睛，用最嚴格的標準去檢驗她的政見、人品，評斷她是否適任立委。這場選舉不只是她一個人，國民黨提名的候選人廖先翔，他的父親廖正良曾因酒駕撞人，還因收賄貪污被判刑。

黃捷指出，廖正良是2015年國民黨新北市前議員，曾替違建戶關說拆除大隊，並收賄30萬現金，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。相較之下，國民黨提名貪污犯交棒的二代出來參選，卻鮮少有人去檢視廖先翔，然而卻極其一切抹黑賴品妤。相信有智慧的選民定能辨明大是大非，公正檢驗兩位候選人，為家鄉做出正確的選擇。

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