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妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女孩覺得穿內衣是一種束縛，因此在家裡會脫掉。但一名女網友透露，最近在家裡沒有穿內衣，結果睡前下樓喝水被阿嬤撞見，隨即被罵「不檢點、噁心」，讓她很納悶，真的有這麼糟嗎？文章曝光後掀起討論，但不少人都認為是阿嬤太保守，還說「我出門也沒穿啊」。

原PO在Dcard發文表示，有時候因為覺得太熱或是其他原因，洗完澡之後就不會穿內衣，當下會覺得身體輕鬆很多。近日她要睡覺之前，也覺得不穿內衣會比較舒服，於是直接脫掉，沒想到阿嬤發現之後，卻罵說「你怎麼這麼不檢點、噁心人」。

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她無奈表示，穿著內衣睡覺真的不太自在，而且自己是在睡前才脫掉，其他時間都會乖乖穿著，「不穿真的這麼糟嗎？」

文章曝光後掀起討論，不少人認為「我只覺得你阿嬤是個想法極端的人」、「除了運動外，我平常出門都不會穿內衣，如果衣服比較貼或透才會貼胸貼，真的會很舒服 ，而且其實路上也不會有人一直盯著你看」、「為什麼會噁心？自己舒服就好啊，現在很多人在路上也不穿內衣了」、「不穿很舒服啊，拿外送還是去便利商店就套件衣服外套就出門了」、「我在家都不穿內衣的啊，出門回家後也直接脫掉，我爸在也沒差」、「很自在啊，阿嬤觀念比較保守吧，家裡只有我跟我媽，我都穿著內褲跟背心在家閒晃，舒服」。

也有網友建議，「阿嬤用語有點偏激了，不過如果家人很介意的話，或是有男性同住家人的話，我會只在自己房間不穿內衣，如果要裝水、廁所還是會乖乖穿上或穿Bra T，總之就是尊重其他人」、「可以多穿個罩衫」、「穿個有墊背心也好呀，長輩也只是覺得這樣不好看」。

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