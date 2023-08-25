俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！2組員降落才發現　反抗被擊斃

▲ 俄羅斯Mi-8軍用直升機，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員聲稱，情報單位計畫一項策反行動，讓一名俄國飛行員先將家人送到烏國，再駕駛Mi-8軍用直升機，帶著毫不知情的機組員叛逃到烏東哈爾科夫，2名機組員得知身在烏國後試圖抵抗，隨即遭到擊斃。

綜合CNN及衛報，烏國國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受《自由電台》（Radio Liberty）訪問時，詳細描述這起事件，「我們找到接近這名男子的正確方法，製造條件讓他全家人離開卻不被發現，且最終讓他控制這架飛機，而機組員根本不知道發生什麼事。」

布達諾夫說明，這名飛行員駕駛Mi-8 AMTSh直升機叛逃，而機上還有另外2名機組員，落地後才發現自己身在敵國，馬上企圖逃跑，「不幸的是，他們被消滅了。我們更想活捉他們，但事情就是這樣。」

他聲稱，叛逃的飛行員「感覺很棒，一切都很好。他有2個選項，但他傾向於留在這裡」。CNN尚無法證實布達諾夫說法是否屬實。

一個非官方俄國Telegram頻道聲稱，一架Mi-8直升機誤飛進烏克蘭後降落在靠近邊境的波塔瓦（Poltava）中部；另個頻道則稱，飛機已經改道飛往沃夫昌斯克（Vovchansk），比起一路飛到烏克蘭中部的可能性更大。

俄國Telegram頻道Voenniy Osvedomitel指控，直升機上載有Su-30SM及Su-27戰鬥機零件，是被烏國情報部門誘騙到烏國境內，且2名機組員企圖逃跑時喪命。

在國防部人脈廣闊的烏國記者布圖索夫（Yuriy Butusov）則稱，飛機已經飛往一座烏克蘭基地，「直升機完好無損，詳細檢查後將加入烏克蘭武裝部隊。」