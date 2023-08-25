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大陸 大陸焦點 特派現場

10公分活蟲寄生男童腦中！鑽腦啃食「存活13年」　他慘癱瘓現況曝

▲▼腦部長10公分寄生蟲，男子半身不遂語言能力下降。（圖／翻攝自陝視新聞）

▲手術中。（圖／翻攝自陝視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州一名今年24歲男生小張（化名），11歲時出現右側手腳麻木的症狀，被發現腦中有一條恐怖寄生蟲。之後的13年，他一邊被家人帶著四處求醫，一邊蟲子靠著他腦中「養分」不斷長大，不幸造成他二級殘疾。近日，他在廣州終於接受了一場7小時的手術，被醫生取出了一條10公分長的活蟲。

據《陝視新聞》的報導，小張在11歲時出現右側手腳麻痹的症狀，經檢查後確診為腦部「裂頭蚴」，意味著他腦袋裡長了一條寄生蟲。

隨後的13年間，家人帶著他四處求醫，但與此同時，裂頭蚴也在他腦內長期遊走，導致小張右側手腳偏癱，語言能力下降，被鑑定為二級殘疾。

近日，他們輾轉到廣州求診，醫生檢查後發現，活寄生蟲已經爬到到小張大腦相對淺層的區域。

▲▼腦部長10公分寄生蟲，男子半身不遂語言能力下降。（圖／翻攝自陝視新聞）

▲男子13年間半身不遂語言能力下降。（圖／翻攝自陝視新聞）

最後，經過7小時的手術，醫生將這條困擾小張10幾年的10公分長裂頭蚴成蟲活捉。術後第2天，小張也終於可以下床行走了，目前已經逐漸康復中。

裂頭蚴學名為曼氏裂頭絛蟲，是一種寄生蟲，形態為成蟲、卵及裂頭蚴。據瞭解，裂頭蚴一旦進入人腦，會在人腦中遊走，吸取腦細胞營養發育長大。隨著牠不停遊走，大腦會被不可修復地破壞，而且蟲子還可在大腦裡生長繁殖，成蟲死亡後，幼蟲將繼續繁衍生息。

醫生表示，寄生蟲的感染，通常和患者的不良生活習慣有關，例如愛吃生食、喝生水，到不潔的水域游泳、玩耍等，「因此，要減少感染寄生蟲的機率，最好的預防就是養成良好的生活習慣。」

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