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飯菜內有異物「形似保險套」　校方稱：是鴨子眼球膜

▲▼學校飯菜內出現異物。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲學校飯菜內出現異物。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者林郁婷／綜合報導

廣州市增城區一名技職學校學生在校內餐廳用餐，竟然在食物內發現橡膠製品異物，他從形狀判斷，懷疑是保險套，因此向校方反映，同天下午就收到學校回覆，稱那是鴨子的眼球膜，但是他和其他同學都不認同這個說法。此事也引發廣州市增城區市場監督管理局注意，下令該食堂關閉，將相關食材封存後移交第三方權威機構檢測。

《環球網》報導，華世外語藝術職業學校昨日遭學生踢爆，在校內餐廳用餐吃出異物，就夾在肉塊之間，一不注意很容易誤食，外型看上去像是保險套，於是向校方反映。學校經過開會討論，當天下午就發出聲明表示，認定該異物為鴨子眼球膜，對此，學生們都無法接受此說法。

學校也進一步透露，已對全體廚房員工問責，進行扣錢處罰，涉事廚師則是直接開除，「同時將成立專門的小組進行內部調查，包括追蹤原材料供應鏈、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程。」

▲▼市場監管局對此事發布通報。（圖／翻攝自微博／廣州市場監管）

▲市場監管局對此事發布通報。（圖／翻攝自微博／廣州市場監管）

增城區市場監督管理局也介入調查此事，於今日發布通報，已和相關部門展開調查，「目前，已責令涉事食堂關閉，密切關注就餐培訓學員身體狀況，相關樣品已妥善封存並移交第三方權威機構檢測中，核查結果將第一時間向社會公佈」。

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