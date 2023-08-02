美女穿「蘿莉裝」搭車遭偷看裙底　男孩媽反嗆：你敢穿為什麼不能看

▲女子穿蘿莉裝被掀裙和偷看裙底。（圖／翻攝自微博／星視頻）



記者林郁婷／綜合報導

廣東廣州一名女子日前穿蘿莉裝搭地鐵，被一名男孩偷看裙底風光，向男孩媽媽反映後，沒想到不僅沒得到道歉，對方還拒不認錯，反嗆「這有什麼錯誤，你敢穿為什麼不能看」，甚至動手掀她的裙子，讓她氣得當場報警，旁邊的乘客也聽不下去，紛紛出聲怒斥「人家穿什麼衣服，關你什麼事」。

據《中國新聞周刊》報導，這名女子在列車上注意到男孩的目光，觀察一段時間後，確認男孩就是在偷看她的裙底，當場大聲喝斥，並與男孩媽媽發生爭執，當時她選擇換座位停止爭吵，但是沒多久，對方突然衝過來繼續罵她，並動手掀裙子。

女子質問「你覺得你掀我裙子是一種正確的行為嗎」，反被男孩媽媽辱罵「你既然敢這樣穿，為什麼別人不能看」，讓她當場被氣到說話哽咽，要求對方和她下車，一起等警察來處理。期間有不少乘客看不下去，幫女子說話，「怎麼做人的」、「人家穿什麼衣服，關你什麼事」、「穿衣服是人家的自由」。

女子表示，在警察局調解時針對男孩媽媽，她提出了3點訴求，首先是「希望她能教好自己的孩子，並且保證不會再做出傷害別人的行為」，再來是「她耽誤了我回家的火車，所以她有責任讓我安全到家，我想讓她幫我打車」，最後是「這個行為對我造成很大的心理創傷，希望能得到真誠的道歉」。

女子進一步透露，正常叫車的話需要300元以上（人民幣，下同，約新台幣1300元），但對方只願意賠償200元車費（約新台幣800元），以及一句「輕飄飄」的道歉，目前警方已經調閱列車上的監視器，之後她會再去警察局一次。