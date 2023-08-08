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大陸 大陸焦點 特派現場

酒吧門口「當場跪趴硬上」任人看！醉妹上下失守…隔天劇情大逆轉

▲▼廣州醉酒女子在酒吧外被人猥褻。（圖／翻攝自影片）

▲廣州醉酒女子在酒吧外被人猥褻。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州emo lab酒吧門口網傳6日凌晨疑似發生一男生猥褻女生事件。一名年輕女生喝醉，在酒吧後門直接被一名男生當街猥褻，全過程都被圍觀群眾拍下。影片顯示，女孩癱軟無力反抗，男生跪趴在女孩身上親吻，更直接用手觸摸女生的隱私部位。事發後，2人都被警方帶回警局，女生表示，兩人為情侶，不會追究男友責任。

據《九派新聞視頻》報導，8月7日，廣東廣州有網友爆料稱，emo lab酒吧後門，一女子疑喝斷片被一男子當街猥褻。

該網友表示，2023年了，喝斷片的女孩在街邊居然會被一個陌生男性當街猥褻，工作人員保全及路人沒有一個人上前阻止，也沒有報警，只是一直有人圍觀拍攝影片照片並上傳網路。

對此，有人表示可能是情侶玩耍；另外有網友稱女生喝醉反抗，倆人根本不認識，是女生請求朋友出來發聲，同時指出旁邊的保全「視而不見」的做法令人失望。

▲▼廣州醉酒女子在酒吧外被人猥褻。（圖／翻攝自影片）

▲圖片顯示保全就在一旁。（圖／翻攝自影片）

社交平台流傳的打碼圖片顯示，男生的手觸碰到女生的隱私部位，女生緊抓男生手腕，疑似在做撥開抵抗的動作；另一圖片則是雙方臥躺於路邊地板，女生被男生壓在身下，女生看起來意識模糊，男生還在看著手機。

7日，emo lab酒吧一工作人員表示，警方已介入處理，兩人都去了派出所；保全應是大廈的保全，酒吧保全有上崗培訓，如遇此類事件會上前阻攔，之後會發布官方說明。

7日18時許，廣州天河公安發布通報稱，8月6日凌晨3時許，廣州天河警方接群眾報警稱，在天河區華夏路一酒吧門口有一名女子被人猥褻。接報後，天河警方立即派員到場處置，並將相關人員帶回調查。

經查，涉事男女為情侶關係，於8月5日23時許相約到酒吧喝酒，酒後在酒吧內外多處做出親暱動作，被過路群眾拍照上傳網路。涉事女子認為兩人當時的行為是情侶間的親暱行為，其不會追究該男子相關責任。經民警嚴肅批評教育，涉事男女已認識到錯誤。公安機關已要求涉事酒吧加強場所秩序管理。

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