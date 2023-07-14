　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

▲有網友在廣州地鐵發現「人肉座椅」。（圖／翻攝自LIHKG討論區）

▲有網友在廣州地鐵發現「人肉座椅」。（圖／翻攝自LIHKG討論區，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國廣州地鐵站近日出現辛酸一幕，一對男女在月台排隊等電車，但女子疑似因腳痠又無處可坐，竟將身旁的男子當作「人肉座椅」，直接坐在對方背上並與身旁友人開心暢聊。畫面在網路曝光後，引發熱烈討論。

一名網友近日在LIHKG討論區PO出照片，只見在中國廣東省廣州地鐵站內，一名男子正低著頭蹲在月台地上，一動也不動，不知是在休息還是在沉思，而他的背上則安穩地坐著一名女子，且女子臉上掛滿笑容，看似正愜意地與身旁友人暢聊，畫面形成強烈對比。

▲有網友在廣州地鐵發現「人肉座椅」。（圖／翻攝自LIHKG討論區）

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛感嘆「這才是女王大人」、「就怕是在當別人女友的座椅了」、「搭個地鐵怎麼也有奴隸獸」、「這樣的男子他爸該氣死了吧」、「哈哈，男孩子的父母看見不知做何感想」、「這個男人不是缺愛，是缺女人」、「男生寵愛女朋友也要有一定的底線」、「男人之恥」。

不過，也有網友認為「你不是沸羊羊，怎知道沸羊羊不快樂呢？」、「也許這也是一種依靠，男女都累了，互相休息」、「男友看起來很享受」、「看著各位這麼激動，都不知道這些人蹲著會不會有人願意坐」、「這在我們業界是種獎勵」、「我也願意啊」、「遇上這樣的好男人，就果斷嫁了吧」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海市台協終於圓滿了！市台協崇明工委會成立

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

高鐵乘客乾吃泡麵！　他好心提醒才知對方「不友善遭遇」

道路清潔工「被罰21元」狠殺主管　警方：今日已抓獲

快訊／國台辦宣布天亮醫療「已認識錯誤」　即日取消制裁

女網紅被「抖內大金主」榨乾！每次都傻傻上當　2個月後氣哭報警

陸生7／15訪台！　北京清大教授嘆「懷念在台時光」期待自由交流

生成式AI群雄並起　陸網信辦聯合七部門公布管理規範

陸青年旅社拒收「35歲以上住客」　業者：打呼會影響他人

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

上海市台協終於圓滿了！市台協崇明工委會成立

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

高鐵乘客乾吃泡麵！　他好心提醒才知對方「不友善遭遇」

道路清潔工「被罰21元」狠殺主管　警方：今日已抓獲

快訊／國台辦宣布天亮醫療「已認識錯誤」　即日取消制裁

女網紅被「抖內大金主」榨乾！每次都傻傻上當　2個月後氣哭報警

陸生7／15訪台！　北京清大教授嘆「懷念在台時光」期待自由交流

生成式AI群雄並起　陸網信辦聯合七部門公布管理規範

陸青年旅社拒收「35歲以上住客」　業者：打呼會影響他人

拜登：烏克蘭總有一天會入北約　普丁已輸掉戰爭

小模自曝悲慘童年　「沒錢真的別生」孩子會過得生不如死

美參院外委會通過法案　授權美台洽簽租稅協定

台北女行人過馬路被狂刷　「正義騎士」幫出氣！警18秒連開8罰單

上海市台協終於圓滿了！市台協崇明工委會成立

解決各式疑難雜症！專家教你正確用A醇，建立肌膚耐受度很重要

《棒棒堂》小煜首鬆口21年前被設局「牽線老男人」！　經紀人事後給紅包

俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

布林肯印尼會晤王毅　再提台海和平穩定重要性

離婚8個月…曹格突現身「洗版留言吳速玲IG」！質問：為什麼不回

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

大陸熱門新聞

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

妹子排隊腳痠　他化身奴隸獸蹲地當座椅

媽媽把電風扇讓給孩子吹　自己竟活活熱死

白飯之亂讓大陸人看傻眼：這麼窮嗎

女網紅被抖內大金主榨乾！2個月上當30多次

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

學生罵司機傻B印度人　遭高中退學

「殭屍車」停3年生43萬停車費 玻璃車身全是灰還被寫「願你平安」

快訊／陸取消制裁「天亮醫療」

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

清潔工「被罰21元」殺主管　警：人已抓獲

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

上海市16區終於都有市台協工委會

更多熱門

相關新聞

有望建第3座迪士尼？　廣州：尋求合作中

有望建第3座迪士尼？　廣州：尋求合作中

廣州有機會建第3座迪士尼？大陸一名網友6月在網路留言板留言，希望廣州市政府能積極爭取迪士尼樂園落地，促進觀光旅遊與經濟消費。如今這條留言收到官方回覆，廣州市文化廣電旅遊局日前表示，正在積極尋求與迪士尼合作。

恐怖！男喝湯後嘔吐失聲

恐怖！男喝湯後嘔吐失聲

女上海地鐵大罵中國！遭男乘客鎖喉制伏

女上海地鐵大罵中國！遭男乘客鎖喉制伏

奇葩！陸年輕人坐「電動輪椅」上班

奇葩！陸年輕人坐「電動輪椅」上班

陪飼主搭地鐵挨罵　導盲犬嚇到低頭搓手手

陪飼主搭地鐵挨罵　導盲犬嚇到低頭搓手手

關鍵字：

人肉座椅奴隸獸廣州地鐵

讀者迴響

熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

快訊／《木曜》製作人證實團隊全出走

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

木曜4團隊全走！粉絲：陳百祥才是靈魂

快訊／陳昇遭女設計師控性騷「要不要跟我做Ｘ」

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

軍人因義肢被拒絕登機　崩潰哭了

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

劉芒被挖私下嫌「楊謹華難搞」！

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

更多

最夯影音

更多
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面