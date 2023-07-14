妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

▲有網友在廣州地鐵發現「人肉座椅」。（圖／翻攝自LIHKG討論區，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國廣州地鐵站近日出現辛酸一幕，一對男女在月台排隊等電車，但女子疑似因腳痠又無處可坐，竟將身旁的男子當作「人肉座椅」，直接坐在對方背上並與身旁友人開心暢聊。畫面在網路曝光後，引發熱烈討論。

一名網友近日在LIHKG討論區PO出照片，只見在中國廣東省廣州地鐵站內，一名男子正低著頭蹲在月台地上，一動也不動，不知是在休息還是在沉思，而他的背上則安穩地坐著一名女子，且女子臉上掛滿笑容，看似正愜意地與身旁友人暢聊，畫面形成強烈對比。

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛感嘆「這才是女王大人」、「就怕是在當別人女友的座椅了」、「搭個地鐵怎麼也有奴隸獸」、「這樣的男子他爸該氣死了吧」、「哈哈，男孩子的父母看見不知做何感想」、「這個男人不是缺愛，是缺女人」、「男生寵愛女朋友也要有一定的底線」、「男人之恥」。

不過，也有網友認為「你不是沸羊羊，怎知道沸羊羊不快樂呢？」、「也許這也是一種依靠，男女都累了，互相休息」、「男友看起來很享受」、「看著各位這麼激動，都不知道這些人蹲著會不會有人願意坐」、「這在我們業界是種獎勵」、「我也願意啊」、「遇上這樣的好男人，就果斷嫁了吧」。