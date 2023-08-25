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搶攻中秋商機　新北嚴選業者推限定優惠

▲▼搶攻中秋商機 新北嚴選業者推限定優惠。

▲「花漾朋派」的可麗露，外皮包裹著酥脆焦糖，內餡柔軟充滿蘭姆香氣，官網訂購可享9折優惠。（圖／新北市府經發局提供，下同）

生活中心／綜合報導

距離中秋佳節僅剩1個月，除了與親朋好友相聚烤肉、吃柚子，還可以享用新北市政府推薦的新北嚴選美味禮盒。「2022新北嚴選」獲獎業者為大家推出不一樣的中秋好禮，包含經典蛋黃酥、蛋糕甜點、咖啡豆等好滋味，其中人氣店家東京巴黎甜點祭出菠蘿紅土蛋黃酥9入，預購價799元；知名泡芙名店豆酥朋，推出禮盒任三件85折，歡迎大家消費選購，自用送禮兩相宜。

▲▼搶攻中秋商機 新北嚴選業者推限定優惠。

▲「三口幸福」經過多位新北菁英糕餅老師傅經驗，共同改良配方研發出明月留心奶皇月餅，層次豐富、風味細緻。

經發局長何怡明表示，為推薦新北市多元的優秀商品給大家，去年(111年)新北嚴選網路票選吸引超過30萬人次參加，選出46項特色商品以及31家美食名店，今年(112年)為持續協助業者，搭配節慶活動及特色市集，如新北嚴選感恩週、耶誕市集、鶯歌嘉年華、年節展售會、府中彩色情人節等，陸續推出多項優惠，並創下超過1,800萬元營業額，未來也將持續協助業者於更多通路展售，展現新北市商業能量，也將新北的優質產品及店家推廣給大家。

中秋期間新北眾多人氣店家，推出早鳥、團購價或免運等優惠，「花漾朋派」的可麗露，外皮包裹著酥脆焦糖，內餡柔軟充滿蘭姆香氣，官網訂購可享9折優惠，中秋商品購買10盒再送1盒；「富川麵包坊」推出甜而不膩的包種茶蛋黃酥，推出買10盒送1盒的優惠活動；「幸福蜂蜜」推出蜂蜜禮特價1,088元(原價1,388元) ；人氣名店「三口幸福」經過多位新北菁英糕餅老師傅經驗，共同改良配方研發出明月留心奶皇月餅，層次豐富、風味細緻，天鵝絨般絲滑濃郁口感，原價1,200元，9月5日以前購買只需要960元，還享免運優惠；「霽月肉鬆肉乾總鋪」推出霽月團圓好禮組，柳橙、柚子胡椒口味肉乾，清爽不膩愈吃愈涮嘴，特價599元(原價650元)，同時超商取貨還可免運。

▲▼搶攻中秋商機 新北嚴選業者推限定優惠。

▲以貝果、蛋黃酥以及生吐司聞名的「溜溜貝果」，為新北市民推出專屬優惠，蛋黃酥優惠每顆66元。

以貝果、蛋黃酥以及生吐司聞名的「溜溜貝果」，為新北市民推出專屬優惠，購買時出示設籍於新北市的身份證件，蛋黃酥優惠每顆66元(原價80元) ；若想贈送不一樣的禮盒，還有「啤酒頭釀造」的啤酒禮盒、「春金活海產」魚酥、「水柳角68」春季包種茶、「萊茵城堡咖啡館」咖啡、「犀貝瓷」瓷餐具組等可以選擇，更多優惠詳情也可以上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書來查詢。

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