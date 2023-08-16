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中秋節「全家烤肉」12人費用都他出　抱怨反被爸媽教訓：別愛計較

▲雲林縣政府今日經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中秋節烤肉「全家都爽」卻是他的噩夢，每天1萬食材費都他出，還要他去買。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

雖然距離中秋節還有1個月，但已經有不少開始相約烤肉，而有一位網友崩潰說，他們家每一年都會約烤肉，「全家12個人份的食材」都要他負責就算了，誇張的是沒有人願意幫忙出錢，爸媽還教訓他「一年才準備一次而已，不要那麼愛計較」，讓他感嘆「每年中秋都是我的惡夢！」

原PO在爆料公社App發文說，他們一家總共有12人，每年中秋節大家都說要烤肉，說這樣才有中秋節的氣氛，但讓他非常不滿的是，每年花錢買食材、準備食材的人永遠都是他，所以今年他特別跟家人預告，往年他都要花費1萬多元買食材，這次中秋節烤肉如果大家仍不想一起負擔支出，那這次烤肉就取消。

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儘管原PO跟家人說出重話，他的家人最終仍沒人願意幫忙，甚至爸爸媽媽還唸他「你不要那麼愛計較，一年只出一次錢而已，食材也一年準備一次而已」，讓他非常傻眼，「我這樣哪裡是愛計較，那你們來準備12個人要吃的份量啊，然後在出錢去買啊，每次講到錢，大家都沒聲音，每年中秋都是我的惡夢」。

▲▼燒烤,烤肉,致癌,炭火,燒肉,吃到飽,高熱量,暴飲暴食,油脂,半生熟,肉。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友建議原PO，以後可以帶家人去燒烤吃，這樣不用自己買食材與清潔。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「那就不要辦，看誰出聲誰處理」、「買木炭烤肉架跟五條吐司吃到飽，下次就不會出現了」、「我小時候最討厭烤肉，因為我最小，全部丟給我清潔整理」、「其他人不買不弄，你幹嘛弄，一起擺爛啊」、「請停止付出，旁人才會感受你的好，不要貶低自己的價值」。

也有人建議，「你就跟大家說，那天你跟朋友約好要一起去慶祝，所以今年你們要自己準備」、「去外面吃烤肉吃到飽，1000元有找還能爽」、「一萬多可以去烤肉攤當大爺了」、「去吃到飽燒烤店啊，不用收也不用準備，飲料、魚、蝦、牛、羊、豬、雞通通都有，要吃自己出多方便」。

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